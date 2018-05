Neem anders Mbemba erbij, Coucke: Newcastle stelt Anderlecht koppelverkoop voor bij overname Sels Pieter-Jan Calcoen

24 mei 2018

06u15

Bron: Eigen berichtgeving 1 Anderlecht Een ‘package deal’. Newcastle heeft Anderlecht aangeboden om, naast Matz Sels (25), ook Chancel Mbemba (23) over te nemen. Paars-wit onderzoekt die piste.

Het kan eigenlijk niet meer foutlopen: volgend seizoen staat Matz Sels onder de lat bij Anderlecht. De recordkampioen nadert een akkoord met Newcastle over een definitieve transfer. Met Sels, die als huurling een goed seizoen achter de rug heeft in het Astridpark, was dat er al: de Rode Duivel kan voor vijf seizoenen tekenen, aan aantrekkelijke voorwaarden.

Maar mogelijk blijft het daar niet bij. Newcastle zag in de onderhandelingen met Anderlecht een opportuniteit: wat als het nu eens een ‘package deal’ zou voorstellen? Concreet komt het erop neer dat paars-wit niet enkel Sels zou aantrekken, maar ook verdediger-op-een-zijspoor Chancel Mbemba. Die koppelverkoop zou voor RSCA als voordeel moeten hebben: veel korting.

Spajic weg, Trebel toch niet?

Alleen valt het af te wachten of ook Newcastle dat zo ziet. In makelaarskringen valt te horen dat het minstens acht miljoen euro wil voor beide spelers samen — een fikse som. Anderlecht, dat aanvankelijk niet heel erg geïnteresseerd was om zijn ex-speler Mbemba te halen, wacht nu af of Newcastle zijn prijs wil laten zakken. ­Gebeurt dat niet, dan koopt het enkel Sels en moeten Mbemba en Newcastle op zoek naar een alternatief. Dat kan in België zijn: de Congolees heeft gesproken met Standard. In de Premier League heeft Mbemba sowieso geen toekomst.

Nog op Neerpede liet Devroe gisteren Uros Spajic (25) vertrekken naar Krasnodar voor ongeveer zes miljoen euro en maakt hij werk van de contractverlengingen van Alexis Saelemaekers (18) en Adrien Trebel (27). Beiden kregen een sterk verbeterd voorstel. Vooral in het dossier rond Trebel is dat verrassend. De Fransman had de belofte gekregen weg te mogen aan het einde van het seizoen. Navraag leert ons dat dit nog steeds zo is, maar toch sluit Anderlecht niet uit dat het zijn aanjager kan overtuigen te blijven. "We hebben niet de indruk dat Adrien per se weg wil", aldus Devroe.

Dat wordt bevestigd in de entourage van de speler. ­"Enkel als het juiste project op Adriens pad komt, zal hij de stap wagen", zegt makelaar Nicolas Onissé. "Mocht die aanbieding er niet komen, dan kan hij zijn overeenkomst bij Anderlecht verbeteren en verlengen. Dat is grote klasse van de nieuwe directie. We zijn gecharmeerd."

Ondanks de goeie hoop op een toekomst met Trebel heeft Anderlecht met de aankoop van Yevhen Makarenko van KV Kortrijk toch al geanticipeerd op een vertrek. De Oekraïner is slechts één van de zeven aanwinsten tot dusver. Ook Kristal Abazaj (Skënderbeu), Elias Cobbaut (KV Mechelen) en, sinds gisteren officieel, Knowledge Musona (KV Oostende), Antonio Milic (KV Oostende), Luka Adzic (Rode Ster Belgrado) en Kenny Saief (aankoopoptie van 3,7 miljoen gelicht bij AA Gent) poseerden al met een shirt van paars-wit.