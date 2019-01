Nederlandse stemmen enthousiast: “Een speler die slecht spreekt over Rutten? Die vind je niet” Bart Fieremans

07 januari 2019

06u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Uitdaging: zoek een speler die slecht spreekt over Fred Rutten (56). Volgens analist Youri Mulder, bestuurder Ted van Leeuwen en ­journalist Leon ten Voorde – die allen met Rutten samenwerkten – vind je die niet. Het trio portretteert Rutten als een vakman: “Een warme mens met een meesterlijk timmermansoog.”

Mulder begint met een waarschuwing wanneer we hem aan de lijn krijgen: “Fred is een vriend van mij. (lacht) Mijn mening is misschien niet helemaal ­objectief.” Maar hij kent Rutten door en door, en kreeg in het seizoen 2008-2009 als zijn assistent bij Schalke 04 zicht op zijn methodiek. “Fred gaat altijd voor de ontwikkeling van spelers. Hij heeft een timmermansoog om ­spelers individueel beter te maken, voetballend én fysiek. Daarom hoor je van spelers alleen positieve geluiden over hem, ook van zij die teleurgesteld zijn als ze niét spelen.”

