Nederlaag tegen Oostende was eerste verlies voor Kompany in 15 (!) maanden AB

29 juli 2019

13u13 0 Belgisch voetbal “Hoe ontgoocheld ik ben? Het was mijn eerste nederlaag in anderhalf jaar”, grijnsde Vincent Kompany na de 1-2 tegen KV Oostende. Een tikkeltje overdreven. Zijn laatste nederlaag in clubverband dateerde van 7 april 2018, in de derby tegen Manchester United.

Liefst 15 maanden zonder nederlaag dus, en dan in eigen huis verliezen van - met alle respect - máár KV Oostende. ‘t Zal toch even slikken geweest zijn voor Vincent Kompany. Voor het laatste verlies van de speler-manager moesten we terug naar april vorig jaar. U herinnert het zich misschien nog: Man United smeerde City een 2-3-nederlaag aan na een straffe comeback. Voor Kompany kon die derby nochtans niet beter beginnen. Hij kopte een hoekschop overtuigend in doel - de ontlading was groot. Zijn ploegmaat Gündogan verdubbelde de score. Maar Pogba (2x) en Smalling zorgden uiteindelijk voor de ommekeer.

Na die nederlaag tegen Man United bleef Kompany - áls hij speelde - ongeslagen, tot afgelopen weekend. Zijn reeks van 29 opeenvolgende officiële wedstrijden zonder verlies in clubverband is zo ten einde.