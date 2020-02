Najar verlaat Anderlecht na 7 jaar: “Andy had het kunnen maken in een topcompetitie” SVBM

12 februari 2020

03u30 0 Anderlecht Een vertrek door de achterdeur. Als hij bij Los Angeles FC voor zijn medische testen slaagt, verlaat Andy Najar (26) na zeven jaar Anderlecht. En zeggen dat hij gemaakt was voor een stap hogerop... Een terugblik.

“Een toffe pee” en “eerder timide, maar een heel vriendelijke gast”. Voormalig teammanager Gunter Van Handenhoven en Besnik Hasi zijn het roerend eens wanneer we hen vragen wat voor iemand Andy Najar is. Een jongen die op handen gedragen werd, maar de tweede helft van zijn paars-witte periode bracht Najar meer tijd door in de ziekenboeg dan op het veld.

Hasi had Najar drie jaar onder zijn hoede bij Anderlecht. Eerst als assisent, later als hoofdcoach. “Ik vergeleek hem in het begin altijd met een judoka. Hij viel nooit verkeerd. Ik dacht dat hij nooit geblesseerd zou raken, maar kijk... Na zijn eerste blessure is hij iets te vroeg teruggekeerd en is hij hervallen. Op die manier belandde hij in een vicieuze cirkel.”

“Andy was een speler die het kon maken in een topcompetitie”, vult Van Handenhoven aan. “Wanneer hij fit was, oversteeg hij eigenlijk het niveau in België. Het is doodzonde dat hij zoveel tegenslag heeft gekend.” Najar leek op een bepaald moment op weg naar Sevilla, maar Herman Van Holsbeeck speelde het spel hard. De transfer ketste af en Najar bleef in Brussel.

Dat deed hij niet met tegenzin. De vleugelspeler werd met de jaren verliefd op de stad en de club. In 2017 liet hij het logo van RSCA vereeuwigen op zijn arm. “Zo’n speler is van goudwaarde voor een club”, is Hasi vol lof. “Hij had een hart voor Anderlecht en dat straalde hij ook uit.”

Het waarschijnlijke vertrek van Najar - die eventueel wel kon blijven, maar dan aan prestatiegerichte voorwaarden - lijkt symbolisch. Tussen het komen en gaan van spelers door was hij stilaan een oudgediende geworden. Najar was zo stilaan het laatste overblijfsel van ‘het oude’ Anderlecht. (SVBM)