Najar na operatie: "Graag nog spelen dit seizoen" Pieter-Jan Calcoen

21 februari 2018

13u46

Bron: Diez 7 Anderlecht Hoop doet leven. Andy Najar heeft met het Hondurese 'Diez' gesproken over zijn revalidatie. De Anderlecht-rechterflank zou graag nog spelen dit seizoen na zijn hamstringoperatie, al valt binnen paars-wit te horen dat Najar zich moet focussen op de voorbereiding van volgend seizoen.

Hoe gaat het met je revalidatie?

"Ik ben hard aan het werken om zo snel mogelijk terug te komen. Ik hoop aan het einde van het seizoen nog een paar wedstrijden te spelen. Maar ik zal niks forceren, het is de voorbije maanden al moeilijk genoeg geweest."

Was een operatie aan de hamstring noodzakelijk?

"Ik heb lang getwijfeld, omdat ik niet wist of een ingreep alle problemen zou oplossen. Eenmaal ik de beslissing genomen had om onder het mes te gaan, heb ik de knop omgedraaid."

Het is zwaar, maar ik kan op de steun van mijn gezin rekenen. En op die van Anderlecht Andy Najar bij 'Diez'

Hoe lastig is het mentaal?

"Blessures horen nu eenmaal bij het voetbal, maar dat maakt het niet minder zwaar. Gelukkig kan ik op de steun van mijn gezin rekenen."

Steunt ook Anderlecht jou?

"Absoluut, dat kan ik niet genoeg benadrukken. Ik kan niet beschrijven hoe belangrijk Anderlecht voor me is. De club en haar mensen waren er altijd als ik hen nodig had."

Heb je desondanks aan stoppen gedacht? Per slot van rekening was je al vaak out.

"Er zijn momenten geweest dat ik het niet meer zag zitten, maar die grijp ik aan om sterker terug te komen. Ik ben gemotiveerd om terug te komen."

Je droomde in het verleden van de Premier League. Hoe zie je je toekomst nu?

"Aan een transfer denk ik voorlopig niet. Eerst wil ik opnieuw fit worden, nadien zullen we wel zien wat de mogelijkheden zijn, maar ik heb nog een contract bij Anderlecht en zit hier goed."