Naar Thailand, werknemer in doe-het-zelfwinkel of voetballer tot 44ste: dit is er geworden van Anderlecht-spelers die ‘tragedie’ in Bremen vanaf eerste rij meemaakten

Anderlecht

Het is 25 jaar geleden dat het Anderlecht van trainer Johan Boskamp met 5-3 ging verliezen op bezoek bij Werder Bremen. Paars-wit, dat de halve finales van de Champions League in zicht had, leidde bij rust nochtans met 0-3. HIER kunt u het verhaal achter die dramatische avond voor de Brusselaars nog eens herbeleven, maar wat is er nu geworden van de spelers die toen in actie kwamen? Een overzicht: