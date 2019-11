Na weken in de luwte laat Kompany zich weer zien, maar het duel tegen Kortrijk komt nog te vroeg ABD/BF

23 november 2019

12u29 1 RSC Anderlecht De voorbije weken bleef Vincent Kompany (33) op de achtergrond. Maar nu zijn er weer beelden van de speler-manager bij paars-wit. ‘Vince the Prince’ komt alsmaar dichter bij zijn comeback na twee maanden blessureleed. Voor het duel tegen KV Kortrijk van morgenavond is hij nog niet fit genoeg bevonden.

Het was geleden van het bekerduel tegen Beerschot op 25 september dat we Kompany nog eens op het veld zagen. Hij raakte toen voor de zoveelste keer geblesseerd aan de hamstrings en verdween - later ook mede door de aanstelling van Vercauteren als hoofdcoach - van de voorgrond. Weken lang bleef hij uit de spotlights. Beelden van hem op training of in de tribunes bleven uit. Twee weken geleden tekende Kompany wel present in de studio van Sky Sports als analist. Gisteren werd hij weer gespot op training in Neerpede. Werkend aan zijn comeback.

Wanneer hij weer wedstrijdfit zal zijn, is nog afwachten. Ook tegen Kortrijk kan Vercauteren nog geen beroep doen op Kompany “Vince warmt wel al mee op met de groep en boekte de laatste dagen vooruitgang”, aldus Vercauteren. “Hij kan ‘vrijer’ trainen, maar nog altijd individueel. We passen op, je wil soms pushen, maar je moet soms ook afremmen opdat je niet ‘te ver’ gaat. Hij moet zijn lichaam zelf aanvoelen.” Nasri revalideerde de afgelopen tijd in het buitenland, maar komt volgende week op Anderlecht terug. Sandler traint weer met de groep mee, Trebel hervat maandag. Chadli raakt fit voor Kortrijk.