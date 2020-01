Murillo voelt zich meteen prima in z’n vel bij Anderlecht, ex-ploegmaat Kljestan: “Alle kwaliteiten om te slagen” Pieter-Jan Calcoen met Anderlecht in San Pedro del Pinatar

09 januari 2020

09 januari 2020 07u13 Anderlecht Amirrrr. Met rollende 'r' spreken de Anderlecht-spelers de voornaam van nieuwkomer Murillo (23) uit. Hoog tijd om de Panamees voor te stellen.

Opmerkelijk: twee jaar speelde Amir Murillo in Amerika bij New York Red Bulls - vier doelpunten in tachtig wedstrijden - maar toch is zijn Engels matig. Het staat evenwel niet in de weg dat zijn integratie bij Anderlecht goed verloopt. In de rondootjes voor elke training dolt hij voortdurend mee, als hij een pets tegen de oren van een ploegmaat kan uitdelen, is hij er graag bij. En toen hij in wedstrijdjes één tegen één Francis Amuzu gedribbeld had, bleef hij een paar seconden provocerend staan voor de goal. Allemaal kleine signalen waaruit blijkt dat Murillo, met opvallende witte haren, zich prima in zijn vel voelt.

Die vlotte integratie verrast Gary Stempel niet. Hij is een ex-bondscoach van Panama en lanceerde Murillo bij San Francisco. Toen nog als... een middenvelder. “Als balafpakker kon ik hem daar beter gebruiken”, lacht Stempel, die hoog oploopt met ‘de mens’ Murillo. “Een geweldige jongen, a very good kid. Hij werkt hard, is gedisciplineerd en respecteert iedereen. Een genot in de kleedkamer ook: niet de grote prater of de grapjas, wel iemand op wie je als coach kunt bouwen. Altijd.”

90 minuten op en af

680.000 euro: dat is de som die Anderlecht volgens lokale media betaalde voor Murillo. De rechtsback, die in San Pedro del Pinatar tijdens de positiespelletjes veelal naast Kompany stond, kwam op aanraden van ex-RSCA-speler Sacha Kljestan naar de recordkampioen. Hij speelde met Murillo in Amerika. “Amir heeft alle kwaliteiten om bij Anderlecht te slagen”, beweert Kljestan. “Hij is erg moeilijk te passeren, heeft ervaring - hij stond met Panama op het WK - en is erg comfortabel in balbezit. Een werkpunt is wel dat hij zich soms laat pakken in zijn rug.” Stempel voegt toe: “Amir bezit een grote motor - hij kan negentig minuten lang op en af gaan - en heeft een scherpe voorzet. I think you will love the guy. Great player.”

Ondanks die lof wordt het voor Murillo niet evident om een basisplek bij Anderlecht te veroveren. Met Derrick Luckassen, Anthony Vanden Borre en Killian Sardella heeft hij liefst drie concurrenten. Bovendien valt het af te wachten hoe hij zal omgaan met de gestegen druk - de MLS is niet te vergelijken met de heksenketel die een Anderlecht-in-crisis wel is. “Het is allerminst gemakkelijk om voor Anderlecht te spelen”, weet Kljestan. “Ik heb genoeg talentvolle spelers gezien die onder de verwachtingen bleven omwille van de druk, maar volgens mij zal Amir daar geen last van hebben.” Stempel beaamt: “Amir heeft voldoende zelfvertrouwen om zich eender waar staande te houden. België lijkt me ideaal voor zijn ontwikkeling. En wie weet kan hij later nog een stap hogerop zetten.”

Kljestan heeft Murillo trouwens nog een boodschap meegegeven: “Toen Amir in België getekend had, heb ik hem gezegd dat hij ervoor moet zorgen dat Anderlecht weer staat waar het thuishoort: bovenaan de stand!” De opdracht is meteen duidelijk. Of het op korte termijn ook mogelijk is, da’s iets anders...