Mulder en Degryse ontleden komst Vercauteren: “Wie zal er bij een andere mening water bij de wijn doen?” Redactie

08 oktober 2019

Franky Vercauteren werd vandaag voorgesteld bij Anderlecht. “Ik denk dat dit nodig was en de resultaten beter zullen zijn dan de laatste tien wedstrijden”, vertelt Marc Degryse. Maar past zijn filosofie wel bij het type voetbal dat paars-wit en vooral Vincent Kompany nastreeft? “Franky zal zich wel een beetje aanpassen, maar hij is ook geen verdedigende trainer. Hij staat niet loodrecht tegenover de ideeën van Kompany. Hij wil vooral winnen. Franky is een trainer die realistischer is. Hij heeft meer aandacht voor duels winnen, de fysieke paraatheid en een geheel vormen. Daar heeft Vercauteren als trainer ervaring in, en de 33-jarige Kompany nog niet. En ik denk ook dat hij sneller Trebel of Vanden Borre zal gebruiken.”