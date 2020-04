Mulder: “Anderlecht is afhankelijk geworden” Redactie

07 april 2020

Onze analisten Jan Mulder en Marc Degryse snappen niet dat Anderlecht net nú om solidariteit vraagt. “Juist op het moment dat ze volop in de miserie zitten, vragen ze om aan de kleintjes te denken. Dat zouden ze net moeten doen als ze aan de top staan. Dat zou ik meer gewaardeerd hebben”, zegt Degryse. Mulder vult aan: “Dat statement geeft me bedroefdheid en weemoed. Anderlecht is afhankelijk geworden.”

