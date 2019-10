Mpoku (Standard) op contractbespreking van zijn broer Sambi Lokonga (Anderlecht): “Geen probleem” voor de bond



06u33 0 Belgisch voetbal Paul-José Mpoku was vorige week aanwezig bij de contractbesprekingen van zijn broer Albert Sambi ­Lokonga. Een Standard-speler die op Anderlecht spreekt over andermans contract: Franstalig België fronst de wenkbrauwen. Maar is dat wel ­terecht? “We zien geen probleem”, klinkt het bij de bond.

Het was op z’n zachtst gezegd opmerkelijk. Paul-José Mpoku die in het ­oefencomplex van Anderlecht aan de zijde van makelaar Stijn Francis deelnam aan gesprekken over het contract van Albert Sambi Lokonga.

Daar is in Franstalig België heel wat rond te doen. Een speler van Standard die op het oefencomplex van Anderlecht mee onderhandelt over een speler van paars-wit: dat is redelijk ongezien in het Belgisch voetbal. Zeker in tijden waarin achterdocht heerst tegenover alles wat van ver en dichtbij met makelaars te maken heeft.

Geen handtekening

Alleen, benadrukt Stijn Francis: “Paul-José is niet de zaakwaarnemer van Sambi Lokonga. Hij is de broer van de speler. Stirr Associates (het makelaarsbureau van Francis, red.) vertegenwoordigt de speler. Als familie bij de besprekingen wil zijn als ondersteuning, kan ik dat ­alleen maar toejuichen.”

De voetbalbond ziet er alvast geen ­graten in. “Een speler mag mee aan de onderhandelingstafel zitten met een ­familielid”, klinkt het bij woordvoerder Pierre Cornez. “Hij mag zelf geen handtekening zetten. Maar dat is hier ook niet gebeurd.”

Naast de mentale steun speelt het ook mee dat Mpoku zelf al tien jaar meedraait als prof. Vanuit zijn ­ervaring staat hij zijn broer bij. Zo ging de Standard-speler de voorbije jaren geregeld op de rem staan wanneer er ­lucratieve aanbiedingen kwamen voor Sambi Lokonga. Ook op momenten dat er geen sprake was van onderhandelingen was Mpoku geregeld te zien aan de kant van de oefenvelden van Anderlecht. Zelfs lang voor er sprake was van een plaats in de A-kern voor Sambi Lokonga.

Makelaarsbureau van vrouw

Maar dat Mpoku’s echtgenote vorig jaar een makelaarsbureau – PMK Company – heeft opgericht waarin ook enkele vrienden van de voetballer actief zijn, helpt de perceptie niet. Alleen is Mpoku lang niet de eerste voetballer met een familielid die als zaakwaarnemer ­begonnen is. PSG-spits Mauro Icardi heeft een vrouw die bikkelhard is in transferbesprekingen. De broer van Pep Guardiola behartigt de zaken van Luís Suárez en onderhandelde in het verleden voor Andrés Iniesta. Ook in België kennen we het fenomeen. Thierry Courtois, vader van Thibaut, begeleidt sinds enkele jaren jonge spelers.

Standard tilt er niet al te zwaar aan. “Ik zie enkel wat naïviteit. Niet meer dan dat”, aldus Michel Preud’homme. Bij de voetbalbond klinkt het: “Zolang de ­spelers zelf niet actief zijn als effectieve makelaar, is er geen probleem.”

Behalve voor de perceptie, dan.