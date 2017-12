Morgen D-day rond overname Anderlecht: Paul Gheysens doet bod, Vandenhaute stapt uit de race YP

Bron: VTM Nieuws, De Tijd 31 Benoit De Freine Paul Gheysens en zijn vrouw Ria. Anderlecht Morgen valt de beslissing over de verkoop van voetbalclub Anderlecht. Verschillende partijen deden een bod en hun biedingen worden morgen voorgelegd aan de raad van bestuur van de Brusselse club. Die beslist dan wie de nieuwe eigenaar wordt.

De enige die vandaag formeel bevestigde aan VTM NIEUWS dat hij een bod gedaan had, was Paul Gheysens.

Geen Vandenhaute

Hij zal trouwens opereren zonder Wouter Vandenhaute, zo weet De Tijd. "Ik heb een tijdlang goed met Paul samengewerkt aan een gezamenlijk project. Het zag er ook echt goed uit. Tot midden oktober een verschil in visie is ontstaan over wat de juiste weg is om het dossier te finaliseren. Daarop heb ik mijn conclusies getrokken", vertelde Vandenhaute aan de krant.

Ook Alisher Usmanov, de steenrijke Rus die eerder werd genoemd als mogelijke overnemer, stapt uit de race. Verwacht wordt dus dat de concurrentie voor Gheysens komt van een entente rond Besix-topman Johan Beerlandt.

Van Biesbroeck aan zet

De bal ligt nu hoe dan ook in het kamp van operationeel directeur Jo Van Biesbroeck. Hij moest alle dossiers bestuderen en nagaan of die voldeden aan alle wettelijke voorwaarden.

Morgen legt Van Biesbroeck alles voor aan de raad van bestuur, met daarin Roger Vanden Stock, diens neef Philippe Collin en de andere aandeelhouders. Zij belissen welk bod ze aanvaarden, al zei de voorzitter eerder al dat hij graag 75 miljoen euro zou vangen voor de club.