Mooie geste: RSC Anderlecht overhandigt 70.000 euro aan ziekenhuis, zorgpersoneel mag gratis naar match KDZ

29 mei 2020

14u35 6

Heugelijk moment vandaag aan de inkom van het ziekenhuis Joseph Bracops, aan de Dokter Huetstraat in Anderlecht. Daar werd door voetbalclub Anderlecht een cheque overhandigd van 70.000 euro en de belofte gedaan dat het zorgpersoneel van het ziekenhuis de eerstvolgende thuismatch van paars-wit gratis mag bijwonen. Wanneer het opnieuw mogelijk is om te voetballen mét publiek natuurlijk. Het bedrag is gedeeltelijk afkomstig van de verkoop van mondmaskers van RSC Anderlecht, de rest is bijgepast door eigenaar Marc Coucke en kapitein en straks ook mede-investeerder Vincent Kompany. Die laatste moest verstek geven voor de overhandiging van de cheque. Hij zat samen met trainer Frank Vercauteren een laatste keer samen voor ze even in vakantie gaan.

Vandaag met mondmasker naar Bracops om opbrengst van onze verkoop te overhandigen ⁦@rscanderlecht⁩ pic.twitter.com/HIUgaU1uZO Karel Van Eetvelt(@ karelvaneetvelt) link