Mogi Bayat redder in nood van paars-wit? MJR

21 januari 2020

03u00 0 Anderlecht Opgemerkt beeld zondag in de eretribune van het Lotto Park: Mogi Bayat naast Anderlecht-beheerder Johan Beerlandt, met een paar zitjes verder sportief ­directeur Michael Verschueren. Bayat was er op uitnodiging van de Raad van Bestuur van Anderlecht en onderhield er zich onder meer met RSCA-­bestuurder Etienne Davignon.

Bayats aanwezigheid was allerminst toeval. Anderlecht heeft geld nodig en moet spelers verkopen opdat het zelf de transfermarkt kan opgaan. Met de zware spelerscontracten die onder het bewind van Coucke-Devroe werden gesloten, heeft Verschueren de grootste moeite om spelers definitief van de hand te doen aan voor Anderlecht gunstige voorwaarden. Met uitzondering van Chipciu – definitief naar Cluj –, komt hij vaak niet verder dan uitleenbeurten waar Anderlecht vaak een deel van het loon moet betalen.

En wie was voor Anderlecht – maar ook voor andere Belgische clubs – in het verleden in dergelijke gevallen vaak redder in nood? Juist, Mogi Bayat. Teodorczyk, Appiah, Kara, ­Morioka zijn maar enkele namen. Door de ­affaire Propere Handen wilde het nieuwe ­bestuur – principieel – geen zaken meer doen met Bayat. Maar de makelaar heeft geen ­beroepsverbod gekregen en was ook de eerste die zich, volgens de nieuwe regel­geving, liet registreren als erkend makelaar.

Met de definitieve transfer van Kums naar Gent is Bayat meer dan ooit terug.