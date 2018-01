Mogi Bayat over zijn band met Coucke en de transferplannen van Anderlecht: "Niet makkelijk om zulke deals te sluiten" Glenn Van Snick

12u39

Bron: RTBF 3 Photo News Anderlecht Ook deze wintermercato is Mogi Bayat alomtegenwoordig. De spelersmakelaar roerde zich onder meer met de transfers van Hamdi Harbaoui, Kenny Saief en Krepin Diatta, maar zal de komende weken ongetwijfeld nog meer van zich laten horen. In een interview met de Franstalige omroep 'RTBF' geeft Bayat een woordje uitleg bij het hele transfercircus én spreekt hij zich uit over zijn relatie met Marc Coucke.

24 uur op 24, 7 dagen op 7. Voor Mogi Bayat is de maand januari opnieuw 'money time.' Letterlijk en figuurlijk. De man rondde de eerste week van de wintermercato meer dan tien transfers af, alsof hij zijn visitekaartje nog hoeft af te geven. "Maar er is gewoon geen tijd in de transferperiode in januari", verklaart de bekendste makelaar van ons land voor de microfoon van RTBF. "Clubs willen onmiddellijk resultaat. Dat is bijvoorbeeld de reden waarom de overgang van Mitrovic naar Saint-Étienne is afgesprongen. De Franse club heeft geen tijd om te wachten tot de speler volledig fit is. Wie in deze branche vijftig oesters opent, vindt misschien vier parels. En hij die niets doet, zal er nog minder vinden. Maar wie wél werkt, behaalt resultaat."

Hoewel zowat elke club Bayat graag ziet komen - om te kopen en te verkopen - sloot hij de voorbije jaren opmerkelijk veel deals voor Anderlecht. Herman Van Holsbeeck en de spelersmakelaar zijn dan ook twee handen op één buik. "Herman is een goede vriend en een echte professional”, weet Bayat. “Deze transferperiode is speciaal want er is een nieuwe eigenaar die op 1 maart begint. Herman mag nu dus geen beslissingen nemen waar Marc Coucke zich niet in zou kunnen vinden. Iedereen zegt dan ook dat Anderlecht vol inzet op huurspelers met een optie tot aankoop, maar het is niet makkelijk om zulke deals te sluiten. Op dat opzicht is de transfer van Saief wonderbaarlijk te noemen. Gent begreep het probleem van Anderlecht, maar wilde ook de wens van de speler inwilligen. Mijn missie is nu om spelers naar Anderlecht te brengen die aan de eisen van Hein Vanhaezebrouck voldoen."

Pistool

Eén probleem: met de komst van Marc Coucke en het vertrek van Van Holsbeeck op (de korte?) termijn dreigt Bayat zijn unieke positie bij de recordkampioen kwijt te spelen. Het verhaal gaat immers de ronde dat Bayat en Coucke sinds de omstreden transfer van Silvio Proto naar Olympiakos het niet zo goed met elkaar kunnen vinden. "Ik heb geen enkel probleem met geen enkele clubmanager in België en dus ook niet met de club KV Oostende”, ontkent Bayat ten stelligste.

“Noch door de transfer van Proto, noch door die van Yassine El Ghanassy naar Nantes. Er werd me een prijs gevraagd voor Proto en die hebben ze gekregen. Het is niet dat ik met een pistool naar Oostende heb staan zwaaien zodat ze de doelman verplicht van de hand zouden doen. Ik heb de Belgische nationaliteit en ik heb geleerd dat we in dit land compromissen moeten sluiten. Ik ben daarvoor trouwens de perfecte ambassadeur", eindigt Bayat met een kwinkslag.

