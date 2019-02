Mogi Bayat legt beslag op geld dat Anderlecht hem nog moet, paars-wit reageert verontwaardigd ODBS

19 februari 2019

23u04 0 Anderlecht Spelersmakelaar Mogi Bayat heeft beslag laten leggen op tegoeden die hij heeft op gedane transfers bij Anderlecht. In een officieel communiqué reageert paars-wit verontwaardigd.

Na het voetbalschandaal van vorig jaar oktober liet Anderlecht bij wijze van statement weten dat het alleen nog met makelaars werkt die compleet transparant zijn, onder andere rond de vennootschap waaruit ze factureren. “Inmiddels hebben verschillende makelaars hier constructief aan meegewerkt en werden de betalingen ook uitgevoerd”, aldus de mededeling van Anderlecht. “Bij makelaar Mogi Bayat bestaan er, wegens gebrek aan transparantie, twijfels rond sommige transfers die hij uitvoerde als mandataris van RSC Anderlecht. De club heeft dit aan Bayat gecommuniceerd, net als de gevolgen, namelijk een staking van de betaling tot er volledige duidelijkheid bestaat in alle transfer transacties. We hebben hierop echter geen reactie ontvangen.”

“Daarnaast heeft de club aan de makelaars betrokken in de operatie Propere Handen, waar RSC Anderlecht zich burgerlijke partij heeft gesteld, meegedeeld het verder verloop van de gerechtelijke procedure af te wachten. De club is dan ook verontwaardigd en betreurt dat makelaar Mogi Bayat vandaag een beslag legde op de tegoeden van RSC Anderlecht. De club zal echter niet afstappen van haar procedure en geen betalingen uitvoeren totdat er volledige duidelijkheid is. Daarnaast heeft de club geen andere keuze dan haar rechten via de rechtbank te verdedigen.”