Mogi Bayat betreurt dat Anderlecht publiek communiceert over contractueel geschil XC

20 februari 2019

14u23

Bron: Belga 0 Anderlecht Mogi Bayat, één van de spilfiguren in de Operatie Propere Handen, betreurt dat voetbalclub Anderlecht in de pers communiceert over een louter contractueel geschil over openstaande facturen. Dat meldt de makelaar via zijn vennootschap Creative & Management Group (CMG).

RSC Anderlecht liet gisteren in een persbericht weten dat Mogi Bayat geld van de club heeft laten blokkeren. De in opspraak geraakte voetbalmakelaar reageerde daarmee op het feit dat Anderlecht hem niet langer betaalde voor enkele transferdeals uit het verleden. Anderlecht zei gisteren verontwaardigd te zijn en zal de zaak voor de rechtbank uitvechten.

CMG, de vennootschap naar Belgisch recht via dewelke Mogi Bayat zijn activiteiten uitoefent, zegt vandaag in een persbericht dat zij kennis heeft genomen van het persbericht dat Anderlecht liet verspreiden. "CMG wil dit debat niet in de pers voeren en betreurt dan ook ten zeerste dat RSCA publiekelijk communiceert over een louter contractueel geschil over openstaande (en nooit betwiste) facturen", luidt het.

Sinds februari 2018, dus ruim vooraleer Operatie Schone Handen van start ging, heeft CMG naar eigen zeggen herhaaldelijk aangedrongen op de betaling van facturen die RSCA verschuldigd is. "RSCA liet de verschillende brieven en ingebrekestellingen van CMG onbeantwoord. RSCA heeft geen enkele vraag gesteld in verband met de transparantie van de contracten die RSCA (zelf) met CMG heeft afgesloten. CMG kan dan ook enkel verrast zijn over de verontwaardiging waarvan RSCA nu blijk geeft. Gelet op de financiële situatie van de club, heeft CMG met toestemming van de beslagrechter bewarend beslag gelegd op de tegoeden van RSCA om zijn belangen veilig te stellen", luidt het in het verspreid persbericht van CMG.

CMG heeft naar eigen zeggen alle vertrouwen in de procedure die het vorige week ten gronde heeft ingeleid voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport en wil het debat niet verder in de pers voeren.

