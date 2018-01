Mitrovic exclusief bij onze Videoman over mogelijke transfer naar Anderlecht: "Blij dat ik terug thuis ben" PJC/KTH/MJR/SK/TTV/MGA

31 januari 2018

18u32 0 Anderlecht Het ziet ernaar uit dat Aleksander Mitrovic (23) de nieuwe spits van Anderlecht wordt. De onderhandelingen gaan de goeie richting uit. onze videoman wachtte Mitrovic op Brussels Airport. De Servische spits kwam met een privéjet uit Newcastle aangevlogen, en stapte meteen in een taxi richting Neerpede. Voor hij vertrok kon Mitrovic voor onze camera wel nog even kwijt dat hij "blij is terug in België te zijn".

Vanochtend meldden we al dat de onderhandelingen met RSCA de goeie richting uitgingen. Een akkoord tussen de partijen is er nog niet en het is nog maar de vraag of dat er zal komen. Volgens Britse media (Sky) zou Newcastle de transfer opblazen omdat Islam Slimani (de man die Mitrovic zou vervangen) niet voor zijn medische tests is geslaagd. Verder zou Anderlecht zonder de verkoop van Leander Dendoncker ook niet over voldoende middelen beschikken om een huurovereenkomst met de Serviër te financieren. Mitrovic is eerder op de avond wel aangekomen in Neerpede om over een overeenkomst te onderhandelen. VTM spotte de Newcastle-spits bij zijn aankomst op het oefencomplex van Anderlecht.

Het is zeer de vraag of Lukasz Teodorczyk (26) blijft als Mitrovic komt. Anderlecht zoekt een oplossing voor de Pool. Er zijn meerdere concrete opties. De voorbije dagen informeerde Hamburg, maar de Duitsers bezitten niet de slagkracht om Teo te halen.