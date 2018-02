Mitrovic, die tegen onze Videoman zei "blij terug thuis te zijn" bij aankomst in België, verkast uiteindelijk naar Fulham PJC/KTH/MJR/SK/TTV/MGA

01 februari 2018

06u32 0 Anderlecht Het zag er even naar uit dat Aleksander Mitrovic (23) de nieuwe spits van Anderlecht zou worden. De onderhandelingen gingen de goeie richting uit, zeker toen onze videoman Mitrovic op Brussels Airport aantrof. De Servische spits kwam met een privéjet uit Newcastle aangevlogen, en stapte meteen in een taxi richting Neerpede. Voor hij vertrok kon Mitrovic voor onze camera wel nog even kwijt dat hij "blij is terug in België te zijn".

Mitrovic kwam vervolgens aan op Neerpede om over een overeenkomst te onderhandelen. VTM spotte de Newcastle-spits bij zijn aankomst op het oefencomplex van Anderlecht. Helaas zou de deal uiteindelijk niet doorgaan, dit omdat Lukasz Teodorczyk weigerde om Anderlecht te verlaten.

Fulham

Uiteindelijk leent Newcastle zijn Servische international uit aan de Londense tweedeklasser Fulham. De nummer zes van het Championship bevestigde de transfer woensdag kort voor het afsluiten van de wintermercato op zijn website. De 23-jarige aanvaller wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Newcastle.

Newcastle nam Mitrovic in juli 2015 voor zo'n 18 miljoen euro over van Anderlecht. Dat had hem in 2013 voor 5 miljoen euro, toen een recordbedrag voor paars-wit, weggeplukt bij Partizan. In het seizoen 2014-2015 werd hij met 20 doelpunten topscorer in de Belgische eerste klasse.

Slimani

De uitleenbeurt komt er ook vooral omdat Newcastle met Leicester City een vergelijk vond over de huur van Islam Slimani. De Algerijnse international van 29 jaar, die dit seizoen weinig speelminuten vergaarde, werd door de Foxes aangetrokken in de zomer van 2016 voor 30 miljoen euro. Slimani, die nog voor Sporting Lissabon uitkwam, maakte één goal in twaalf wedstrijden.