Michel Vlap, van man van 7 miljoen naar net niet overbodig bij Anderlecht Pieter-Jan Calcoen

28 oktober 2019

08u44 0 Anderlecht Waar is Vlappie? Recordaanwinst Michel Vlap (22) mocht op Eupen zelfs niet invallen. Zijn bankzittersstatuut roept ook in Anderlecht vragen op.

Eén plus één is twee. En dus mocht ook Michel Vlap zich aangesproken voelen, toen Frank Vercauteren zijn bankzitters viseerde am Kehrweg. "Als je wisselt, moet je zeker zijn dat de speler die inkomt beter zal presteren. Daar was ik net níet zeker van. Op training waren er te veel mentaal afwezig."

't Was intern nochtans niemand, buiten blijkbaar Vercauteren dan, opgevallen dat Vlap minder scherp was. Integendeel: op bestuursniveau had men de Nederlander gewoon aan de aftrap verwacht in Eupen. In theorie had dat gekund. Dan waren Albert Sambi Lokonga en Adrien Trebel de verdedigende middenvelders, met voor hen Vlap. Maar Vercauteren zag het anders, hij verkoos Edo Kayembe.

Geen incidenten

Akkoord, Vlap heeft pech gehad. Zo zou hij tegen Sint-Truiden als titularis beginnen, maar moest hij ziek afhaken. Toch is het opvallend hoe hij schijnbaar uit het niks uit de gratie is gevallen. En zeggen dat zijn wittebroodsweken zo goed waren, met doelpunten tegen KV Oostende en KV Kortrijk. Bizar.

Van onbetwiste basisspeler naar net niet overbodig. Het is een ommezwaai die ook op Neerpede de wenkbrauwen doet fronsen. Vooral omdat er geen incidenten zijn geweest met Vlap. Het kan betekenen dat de staf hem simpelweg niet goed genoeg vindt om wekelijks te spelen. Mocht dat kloppen, dan is dat een kleine ramp - Vlap kostte 6,9 miljoen euro.

Zou er een vloek rusten op de recordaanwinsten van Anderlecht? De laatste jaren waren ze in elk geval geen succes: Sanneh (8 miljoen), Kums (6 miljoen) en de Roemeen Stanciu (10 miljoen) konden zich veel te weinig doorzetten in het Astridpark.

Ex-AA Gent-coach Jan Olde Riekerink, die Vlap bij Heerenveen onder zijn hoede had, maakt zich evenwel geen zorgen. "Michel heeft alle kwaliteiten om Anderlecht te helpen. Hij is erg doelgericht, bespeelt de ruimtes perfect en is een eeuwige winnaar. Een strijdvaardige bovendien. Michel zal het hoofd niet laten hangen na slechts één tegenslag."

Het is niet gelogen. Het carrièrepad van Vlap kent namelijk meer dalen dan pieken. Bij de jeugd heeft hij drie jaar lang geen vooruitgang geboekt door een groeispurt. "Ik ging een halve meter de lucht in", zei Vlap daar eerder over. "Overal kreeg ik last. Trainingen gingen slecht. Vaak kwam ik huilend thuis. Ik overwoog zelfs te stoppen."

Vlap beet evenwel door, schopte het tot publiekslieveling bij Heerenveen - al viel-ie de eerste jaren ook in Friesland regelmatig naast de ploeg - en versierde zo zijn droomtransfer naar Anderlecht. Toen Vincent Kompany hem afgelopen zomer hoogstpersoonlijk belde, viel de spelmaker net niet flauw.

Uitleenbeurt geen optie

Vandaar dat Vlap het nu niet zomaar wil opgeven. In zijn entourage klinkt het dat hij logischerwijze baalt van zijn status, maar dat hij wel wil knokken om het bij Anderlecht te maken. Aan een exit - al dan niet via een uitleenbeurt - denkt Vlap voorlopig niet.

Heerenveen duimt alvast mee, want het krijgt een percentage op de eventuele meerwaarde die Anderlecht bij een transfer zou maken op Vlap.

Die is er nu niet. Minderwaarde daarentegen...