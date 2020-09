Michel Vlap legt positieve coronatest af Redactie

11 september 2020

17u35 56 RSC Anderlecht Anderlecht moet het zondag tegen Cercle Brugge stellen zonder Michel Vlap. De Nederlander testte positief op Covid-19.

Zoals de regels dat voorschrijven, zal Vlap nu een week in quarantaine verblijven. Als hij daarna een negatieve test aflegt, komt hij in theorie weer in aanmerking voor Anderlechts volgende partij, uit bij Waasland-Beveren. De aanvallende middenvelder ontbrak de voorbije twee competitieduels van paars-wit. Tegen Moeskroen met een lichte verrekking die hij had opgelopen in de thuismatch tegen Sint-Truiden de week ervoor, tegen Oostende meldde hij zich ziek af. Dat had toen niets met corona te maken.

Vlap is de eerste Anderlechtspeler die een positieve coronatest aflegt. Eerder deze week zag Club Brugge verdediger Brandon Mechele uitvallen. Hij verliet maandag de bubbel van de Rode Duivels na een positieve coronatest en mist de match van Club zaterdag tegen Waasland-Beveren.

