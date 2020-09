Michel Vlap is verlost van Covid-19 Redactie

22 september 2020

Michel Vlap is verlost van corona. Dat laat zijn vader Jan uitschijnen op Twitter. De Nederlandse middenvelder van Anderlecht testte op 11 september een eerste keer positief en vier dagen later opnieuw, maar nu volgde dus een negatieve coronatest. “Wat lekker dat Michel na een negatieve test vandaag weer buiten op het veld is bezig geweest”, schrijft Jan Vlap. “Tien dagen quarantaine is voor elke sporter verschrikkelijk, zeker ook omdat hij geen enkele fysieke klacht had.”

Een opsteker voor paars-wit, waar Covid-19 al lelijk huishield. Zo testten naast Vlap ook Peter Zulj, Timon Wellenreuther en afgelopen weekend ook Yari Verschaeren positief. Vlap kan - indien fit - meteen de plek van die laatste overnemen.

