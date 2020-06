Michel Vlap: “In slot van competitie voetbalden we zoals onze supporters dat willen zien” Sander de Vries

02 juni 2020

15u45

Bron: AD.nl 0 Anderlecht Michiel Vlap heeft er een bewogen eerste seizoen opzitten bij Anderlecht. Net als voor paars-wit liep het niet altijd even vlot voor de Nederlander. Maar in het slot voor de competitie ging het wel stukken beter, zo vindt hij. “Hopelijk kunnen we die lijn volgend seizoen doortrekken.”

Vlap, die vandaag 23 wordt, blikt in een gesprek met het Algemeen Dagblad onder meer terug op zijn afgelopen seizoen. “Club Brugge werd kampioen en dat was ook wel terecht, hoor, als je ziet hoeveel punten voorsprong ze hadden”, aldus de Nederlander. “Wij hadden nog een kansje op Europees voetbal. Jammer dat we daar niet meer voor konden voetballen.”

Anderlecht kon z'n niveau in het competitieslot immers opkrikken, vindt Vlap. “De start van het seizoen was natuurlijk niet zoals we wilden”, geeft hij toe. “Maar in de slotfase voetbalden we zoals onze supporters dat willen zien. We kijken dan ook uit naar het volgende seizoen, waarin we hopelijk die lijn kunnen doortrekken. Ik merk dat iedereen bij de club heel erg hongerig is om de 35ste landstitel te pakken. Met een nieuwe filosofie wil Anderlecht de komende jaren veel inzetten op de eigen jeugd. Mogelijk ben ik straks met mijn 23 jaar dus een van de routiniers van het elftal (lacht).”

Vlap klokte in de Jupiler Pro League uiteindelijk af op tien goals en drie assists in 23 matchen. Mogelijk had de Nederlander zijn cijfers in de play-offs kunnen opkrikken, maar het coronavirus stak daar een stokje voor. “Nadat de competitie in maart werd stilgelegd, ben ik zo’n zes weken in Friesland geweest. Daar heb ik veel voor mezelf getraind. Het was wat dat betreft fijn om begin mei weer op de club te komen. De eerste twee weken werden we opgedeeld in twee groepen en daarna hebben we twee weken met de hele selectie getraind. Met veel loopoefeningen en afwerkvormen, zodat we zoveel mogelijk uit elkaars buurt bleven. Met de nodige voorzorgsmaatregelen hebben we veel en hard kunnen trainen. Dat heeft onze technische staf heel goed georganiseerd.”