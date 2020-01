Michel Vlap: “Het is aan mij om me weer in de basis te spelen, want daar hoor ik thuis” MXG

20 januari 2020

14u58

Bron: Friesch Dagblad (Edward Jorna) 0 Anderlecht Michel Vlap heeft er geen evidente eerste seizoenshelft opzitten. De Nederlander werd in de zomermercato met veel branie binnengehaald bij Anderlecht. Acht miljoen had hij gekost. Meteen de nodige druk. Maar de spelverdeler kon voorlopig nog niet helemaal overtuigen. In de Nederlandse krant Friesch Dagblad spreekt Vlap openhartig over zichzelf én over Anderlecht: “De mensen willen hier strijd en aanvallend voetbal zien. Daar moeten wij voor zorgen”.

13 minuten. Langer had de Fries niet nodig om in z’n eerste competitiewedstrijd voor paars-wit meteen te scoren. Kort daarna deed hij dat nog eens, maar die goal werd afgekeurd. Een droomstart dus voor een debutant. Pijnlijke kanttekening: Anderlecht ging in die eerste match thuis met 1-2 onderuit. De puike start van Vlap verdronk in de beginnende malaise bij Anderlecht.

“Anderlecht is zó groot”

Sindsdien gaat het met pieken en dalen voor Vlap. Vlak voor de winterstop viel hij opnieuw op door beide goals te scoren in de 2-0-zege tegen Genk. Dat bracht de teller dit seizoen op vier goals en één assist. Ter vergelijking: vorig seizoen scoorde hij bij Heerenveen zestien keer, en gaf hij zes assists. Vlap vindt het dan ook niet vreemd dat er onder meer naar hem wordt gekeken als het minder gaat: “Anderlecht is zo, zo, zo groot. Dag en nacht wordt er over de club gesproken en geschreven. Logisch dus dat mijn naam dan ook genoemd wordt. Het is aan mij om alles te filteren en om er al dan niet iets mee te doen.”

“Ik hoor thuis in de basis”

Tegen Club Brugge moest Vlap opnieuw vrede nemen met een plaats op de bank. Daar kwam hij pas in minuut 83 vanaf. “Ik weet niet wat de reden van de trainer was om me vandaag op de bank te zetten, maar ik was het er zeker niet mee eens. Het is aan mij om me weer in de basis te spelen. Want daar hoor ik thuis.” Vlap zag gisteren wel een positieve match van Anderlecht: “Dit was de eerste keer dit seizoen dat Club Brugge op een tegenstander stuitte die echt competitief aan ze was. Daar kunnen we verder mee”.

Vlap kwam ten slotte ook nog eens terug op Hans Vanaken. Bij z'n aankomst in België dacht Vlap dat Vanaken een ex-speler was van Club en dat hij nu ergens in de lagere klassen speelde. Dat leverde hem gisteren, na de twee goals van de kersverse Gouden Schoen, opnieuw wat getreiter op via Twitter: “Ach, dat moet kunnen. Kan ik best tegen. Dat is leuk. Toch?”