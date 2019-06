Michel Verschueren verwijst geruchten over overlijden zelf naar de prullenmand Redactie

20 juni 2019

4

Even paniek op sociale media, waar op enkele supporterskanalen van Anderlecht gemeld werd dat voormalig manager Michel Verschueren (88) overleden zou zijn. Het gerucht ging snel rond, tot iemand de ‘Zilveren Vos’ er persoonlijk op aansprak en gelukkig antwoord kreeg. “Het is fake news. Wees gerust, ik zit nog op mijn stoel in RSCA”, klonk het. Meteen mocht alle ongerustheid weer opgeborgen worden.

Verschueren was tussen 1981 en 2003 manager van paars-wit. De vader van de huidige sportieve baas Michael loodste de Brusselaars met tien landstitels, drie bekers en één UEFA Cup naar ongeëvenaarde successen. Ook tien jaar geleden was er al eens bezorgdheid toen hij een infectie opliep en enkele dagen in coma lag.

Het is fake News . Wees gerust Ik zit nog op mijn stoel in Rsca.👍💜👍. verschueren michel(@ verschuerenmic1) link