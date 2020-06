Michel Verschueren nadat zoon Michael aan de kant werd geschoven bij Anderlecht: “Dit is geen klap” JSU/YP

03 juni 2020

Anderlecht Michael Verschueren werd, net zoals Marc Coucke, aan de kant geschoven bij Anderlecht, maar volgens vader Michel (89) is dat "geen klap" voor hem en zijn familie.

“Mijn zoon is een flinke kerel, intelligent, een werker, bekwaam”, zegt Michel Verschueren in een gesprek met VTM Nieuws. “In het leven moet je dat kunnen aanvaarden, je wint een keer, je verliest een keer. Ik heb veel gewonnen in mijn leven, weinig verloren. Mijn zoon heeft ook al veel gewonnen en hier is hij in feite geen verliezer, want het is een beslissing die hij zelf genomen heeft. Hij heeft het correct gespeeld. Hij heeft gepraat met Karel Van Eetvelt en hij heeft dan gezegd: ‘Het management laat ik aan u. Ik blijf beheerder van de club en daardoor kan ik ook mijn functies bij de UEFA en de ECA blijven uitoefenen’.” Of ‘Mister Michel’ Coucke iets verwijt? “Daar ga ik me niet over uitspreken.”

En toch kijkt Verschueren senior, die Anderlecht nog altijd een warm hart toedraagt, hoopvol naar de toekomst. “Er waren schulden, maar die zijn nu voor een deel weggewerkt. Daarin heeft Coucke een mooie geste gedaan. Ik hoop nu dat ze met een schone lei kunnen beginnen en dat het nieuwe bestuur zal slagen”, aldus Michel, die tussen 1981 en 2003 manager was van paars wit. Meer dan 20 jaar dus, terwijl zoon Michael het nog geen twee jaar uitzong.

