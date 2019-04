Michael Verschueren trotseert boze menigte en belooft een gesprek: “Jullie hebben gelijk, mannen” ODBS

07 april 2019

22u32

Bron: VTM Nieuws 11 RSC Anderlecht Zo vader, zo zoon: net zoals Michel Verschueren destijds, gaat ook Michael Verschueren voorop in de strijd als het brandt. En branden, deed het vandaag op Anderlecht. De fans richtten na het verlies tegen Antwerp de gifpijlen op Coucke, die zich logischerwijs niet liet zien. Als een echte crisismanager trotseerde Verschueren wel de boze menigte en beloofde de harde kern een onderhoud.

“Jullie hebben gelijk, mannen”, zo stapte Verschueren junior naar de zware jongens van paars-wit. “Ik begrijp de frustratie, alleen zijn we zijn zo niet op de juiste manier aan het communiceren. Ik wil deze week perfect met jullie een afspraak maken, maar dit is niet juiste moment.”

Eén ding staat vast: we gaan dit overleven. We zijn en blijven Anderlecht Michael Verschueren

Ook in een gesprek met VTM Nieuws toonde de algemene manager van Anderlecht begrip voor de fans. “Deze 0 op 9 had niemand verwacht en in combinatie met die slechte tweede helft, komen de frustraties naar boven. Dit is een opeenhoping van een heel seizoen. Ik heb geprobeerd ze kalm toe te spreken, maar dat is toch moeilijk gelukt: ze zijn vrij boos. Het zijn emotionele reacties van teleurgestelde fans, ik ga daar niet te lang bij stilstaan en ik vind niet dat die uitvergroot moeten worden. Straks gaat het misschien weer beter en is de sfeer ook weer goed.”

“Eén ding staat vast: we gaan dit overleven. We zijn en blijven Anderlecht. Een diepe crisis is misschien nog best om de zaken fundamenteel te veranderen en dat zijn we momenteel aan het doen. Met wat meeval gaat dat nog gepaard met Europees voetbal, daar blijven we vanuit gaan. En als dat niet het geval is, zal Anderlecht strijdvaardig blijven.”

