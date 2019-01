Michael Verschueren over de buitenspelgoal van Anderlecht, het ontslag van Hein en de aanwezigheid van Bayat: “Er waren dingen die wij niet wisten” ODBS

28 januari 2019

06u46

Bron: Sports Late Night 1 Anderlecht Dat niet alleen de zwaar ontgoochelende resultaten aan de basis lagen van het ontslag van Hein Vanhaezebrouck bij Anderlecht, onderschreef Michael Verschueren gisteravond in ‘Sports Late Night’ op Vier. De sportieve directeur van paars-wit over enkele hete hangijzers na de nipte zege tegen Eupen, vier dagen voor het sluiten van de wintermercato.

Ik had het gevoel dat de groep nood had om terug aan voetbal te denken en minder leiderschap te ondergaan. Ik heb het dan over de dominantie van Hein: het feit dat hij een bepaalde lijn uitzette, een bepaalde voetbalstijl ook. Michael Verschueren in ‘Sports Late Night’

Over de buitenspelgoal van Santini

Michael Verschueren kon moeilijk anders dan toegeven dat de winner van Santini er kwam na buitenspel van Obradovic. “Eerlijk: dit is een discussie die al lang gaande is. Het systeem staat duidelijk niet op punt, of toch niet de mensen die het systeem uitvoeren. Elk weekend komt er wel een match naar boven waarin een fout wordt gemaakt. Er moet diep over nagedacht worden hoe dit beter moet.”

Ook analist Marc Degryse was in ‘Sports Late Night’ bijzonder hard voor de videoref. “Ik vind dit absoluut niet kunnen. Dat de ref dit niet ziet, akkoord. Maar de VAR? Het enige wat die moet doen, is op die dingen letten. Dat Virant de videoref was? Hij zit daar niet alleen he, ze zitten er met een drietal. Ze moeten die fase bekijken en herbekijken. Onwaarschijnlijk eigenlijk dat zoiets kan. Je mag je niet inbeelden dat zoiets voorvalt tijdens een match van groot belang, eentje die beslist over al dan niet deelname aan Play-Off 1 bijvoorbeeld. Of tijdens Standard-Anderlecht...” Ook mede-analist Geert De Vlieger begreep het niet. “Het gaat hier niet over tien centimeter hé. Akkoord, de VAR doet ook veel goeie dingen, maar uiteindelijk word je beoordeeld op de fouten die je al dan niet maakt. Dit woog zwaar door voor Eupen.”

Over het ontslag van Vanhaezebrouck

Verschueren: “Ik had een gesprek met de groep en daaruit bleek dat er bepaalde dingen leefden waarvan wij nog geen weet hadden. Het was ‘over’, oordeelden we dan. Ik had het gevoel dat de groep nood had om terug aan voetbal te denken en minder leiderschap te ondergaan. Ik heb het dan over de dominantie van Hein: het feit dat hij een bepaalde lijn uitzette, een bepaalde voetbalstijl ook. Het was heel duidelijk wat er moest gebeuren, er moest heel veel gelopen worden. Die jongens waren klaarblijkelijk op zoek naar een nieuw systeem, een nieuwe voetbalbeleving en naar vertrouwen. Ik denk dat we met Rutten voor iemand gekozen hebben die dat vertrouwen brengt.”

Over de resterende wintermercato

“Ik krijg heel veel kritiek en berichten als dat Anderlecht meer talent en ervaring moet kopen. Maar als je ervaring koopt, krijgen de jongeren geen kans. Wat nu wel het geval is, en dan zie je dat er talent rondloopt. Het moet een goeie wisselwerking worden tussen de twee. Daarom denk ik dat we niet meer dan één, misschien twee, spelers gaan halen. Geen kwantiteit, maar kwaliteit. Ook om straks niet in de problemen te komen als we weer eens met gekwetsten zitten zoals nu het geval met Trebel en Dimata. We weten ook waar we versterking kunnen gebruiken: vooral offensief is er wat extra slagkracht nodig. Daarvoor hoeven er geen jongens eerst weg te gaan, al kan het nog altijd zijn dat Santini vertrekt. Het wordt een evenwichtsoefening die tegen donderdag 24u zal afgerond zijn. Het worden nog drukke dagen, ja.”

Over de aanwezigheid van Mogi Bayat in de tribunes

“Eigenlijk voel ik daar totaal niets bij. Mogi heeft abonnementen bij ons en heeft het recht om aanwezig te zijn. Het gerecht heeft hem ook geen werkverbod opgelegd, hij kan dus ook gewoon komen zien. Als club hebben we gezegd dat we nog louter willen werken met makelaars die niet in verdenking zijn gesteld, maar we kunnen er nu niet naast dat Bayat nog altijd spelers van ons (Trebel en Kums, nvdr) in zijn portefeuille heeft.”

Over de sportieve ambities dit seizoen

“Ik denk dat we nog kunnen verrassen. Genk is de titelfavoriet en voor ons wordt het eerst zien dat we in Play-Off 1 geraken. Het wordt drummen, met z'n vieren voor twee plaatsjes. Maar we gaan er wel vanuit dat we PO1 halen natuurlijk, ook al wordt het nog wel even angstvallig achterom kijken in de spiegel. Met nog moeilijke verplaatsingen naar Standard en Antwerp ook. Maar onder Rutten is de grinta terug en met Zulj hebben we toch al iemand binnen die creativiteit en doelgerichtheid kan brengen. Dat heeft hij tegen Eupen al laten zien.”