Michael Verschueren op de vraag wanneer hij Anderlecht weer vóór Club ziet staan: “Twee jaar?” ODBS

16 januari 2020

14u54

Bron: PlaySports 0

Ook Michael Verschueren, na de wijziging aan de Anderlechttop nog steeds verantwoordelijk voor de sportieve uitbouw van de club, kan alleen maar constateren dat Club Brugge met steeds grotere passen wegloopt van paars-wit. “Vandaag moeten we inderdaad de rol van dé Belgische topclub lossen, maar dat zal tijdelijk zijn”, aldus Verschueren in ‘Hoogvliegers’ bij Play Sports. “Ik kijk met veel respect naar Club Brugge, maar wij hebben een doorgedreven plan en we gaan dat goed uitvoeren”, zei hij tijdens de winterstage in het Spaanse San Pedro del Pinatar. En op de vraag hoe lang het nog duurt vooraleer Anderlecht weer boven Club staat? “Niet te lang hé. Twee jaar?” Het interview in bovenstaande video werd afgenomen tijdens de stage van Anderlecht in San Pedro del Pinatar, voor de wijzigingen werden doorgevoerd aan de top van de club.

Vrijdag wordt om 22u45 is een nieuw seizoen van Hoogvliegers op gang getrapt op Play Sports 1. In de eerste aflevering gaat Geert De Vlieger dus in gesprek met Michael Verschueren.

Verschueren: “Bezig met twee versterkingen”

Op de Gouden Schoen gisteravond kaartte Verschueren de veranderingen aan de top bij zijn club aan. “Mijn rol? Er verandert niets. De club voerde een wijziging door met betrekking tot het functioneren van de raad van het bestuur. Ik ga met Karel Van Eetvelt een nieuw klankbord hebben - waar ik enorm naar uitkijk. Ik heb vanmorgen twee uur met hem samengewerkt. Dat werkt goed. Op het veld? We zijn bezig met een moeilijke mercato waar we heel wat spelers willen verkopen. Verder zijn we nog met twee versterkingen bezig - ik hoop die dossiers af te ronden. Dan zijn we gewapend voor de rest van de competitie.”