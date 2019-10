Michael Verschueren licht komst Vercauteren en ontslag Arnesen toe Redactie

03 oktober 2019

18u22

Bron: VTM Nieuws 0 Anderlecht Bewogen dag op Anderlecht: exit technisch directeur Frank Arnesen, welkom terug Franky Vercauteren. Het paars-witte icoon vervangt als T1 Simon Davies, die louter veldtrainer wordt. Bij VTM Nieuws licht sportief directeur Michael Verschueren de beslissingen toe.

“Met zijn expertise moet Vercauteren ervoor zorgen dat we efficiënter zijn”, zegt Verschueren. “Onze manier van spelen zal blijven, met name mooi voetbal en dominant zijn. Dat was ook een vereiste bij het aantrekken van een nieuwe coach. Kompany bracht die parameters naar Anderlecht, en Franky staat daarachter. Hij kent de club, heeft met Anderlecht prijzen gewonnen en heeft de nodige ervaring.”

Met Kompany, Davies en Vercauteren heeft paars-wit nu drie pionnen die zich bezighouden met coaching. “Maar Kompany is géén coach. Simon zal vooral de coaching in de week doen: het aanvallend voetbal aanleren aan onze jongens. Franky wordt vooral belangrijk tijdens de weekends. Het is logisch dat we in onze project enkele bochten nemen. We blijven draaien aan de knoppen tot het lukt.”

Arnesen is het kind van de rekening. “Hij heeft met de hervorming van de scouting en het meehelpen van het halen van enkele spelers zijn diensten bewezen. Maar met ons project hebben we nu een andere manier van werken, onder meer over de scouting. We stelden ons de vraag waar we Frank nog konden gebruiken, en kwamen tot de conclusie dat hij te veel kwaliteiten heeft om hem nog aan boord te houden.”