Michael Verschueren is eerlijk: “We moeten dit seizoen uitzweten” Stephan Keygnaert

08 april 2019

12u47

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Aangeslagen maar moedig kwam Michael Verschueren gisteravond toelichting schenken bij de malaise van Anderlecht. Verschueren was eerlijk: “Ik heb niet meteen een verklaring.” En hij gaf de onzekerheid grif toe: “Wij hadden gedacht om relatief makkelijk Europees voetbal af te dwingen...”

Michael Verschueren is ‘last man standing’. De voorzitter is met vakantie - naar verluidt is ie ook vrijdag niet aanwezig op Sclessin - terwijl technisch directeur Frank Arnesen naar elke journalist weliswaar vriendelijk knikt, maar voorts de Stomme van Portici belichaamt. En de sportieve raadgever van het bestuur, Pär Zetterberg, is sinds zijn interview met deze krant kaltgestellt.

Michael Verschueren heeft evenwel de genen van zijn vader - hij gaat het oog van de storm tegemoet. “De laatste wedstrijden van de reguliere competitie gaven ons hoop”, opende Verschueren. “We hadden gedacht om relatief makkelijk Europees voetbal af te dwingen. Meer nog - we droomden zelfs van de tweede plaats. En zie nu...”

Europees voetbal missen, zou een gat slaan in de begroting. Dan moeten we onze strategie herbekijken Verschueren

Verschueren zucht, als we hem vragen of hij een verklaring ziet voor de dramatische manier waarop Anderlecht play-off 1 is gestart. “Niet meteen. Op de eerste speeldag was Racing Genk gewoon beter, tegen Brugge zetten we een goede tweede helft neer, maar nu... Na de gelijkmaker van Antwerp zag je duidelijk hoe de kopjes naar beneden gingen. De weerbaarheid werd minder en het niveau van ons voetbal zakte.”

De enige remedie: “Morgenochtend samenkomen met de staf en de sportieve mensen en zien of we een manier vinden om...”

Strijdvaardig

Maar Verschueren beseft dat het nog lange play-offs kunnen worden. “Ik begrijp de ontgoocheling van de supporters, maar we moeten dit seizoen nu eenmaal uitzweten. De inhoud van de gezangen van de fans (“Coucke buiten”) wijt ik aan de emotionele reactie.”

Toch geeft hij zich nog niet gewonnen. “Europees voetbal missen, zou een probleem zijn. Dat moeten we zien te vermijden. Zo’n scenario zal een gat slaan in de begroting. In dat geval zullen we onze strategie moeten herbekijken. Maar Anderlecht zal nooit vergaan. Ik en de hele club blijven strijdvaardig.”