Michael Verschueren enorm teleurgesteld in eigen fans: “We gingen vol voor vierde plaats, nu nemen supporters dat af” DMM

12 april 2019

21u55

Bron: Play Sports 0 Anderlecht Hoe moet het verder met Anderlecht? Ook Michael Verschueren weet het even niet meer. De manager van Anderlecht kon de acties van de supporters niet op prijs stellen. “Dit heeft niets meer met voetbal te maken.”

Nog geen halfuur werd er gevoetbald op Sclessen. De wedstrijd tussen Standard en Anderlecht was na de 2-0 en de rode kaart van Kara helemaal ontspoord in de tribunes. De Anderlecht-supporters - die zich eerder op de wedstrijd al lieten opmerken met het gooien van rookbommen op het veld - bleven rel schoppen. Ref Lambrechts floot de partij af. Het rotseizoen van Anderlecht werd met de klap nog een stuk rotter.

“Hoe ik mij voel? Slecht”, vertelde Michael Verschueren in een eerste reactie voor de camera blij Play Sports. “Dit heeft niet veel met voetbal te maken. Ik begrijp dat je als fan teleurgesteld kan zijn, maar dit... We weten dat we een moeilijk seizoen hebben. We communiceren daar open over. We bouwen een plan om hieruit te komen, maar blijkbaar is er weinig geloof in dat plan. Ik vind dit niet kunnen. Zeker niet voor fans. We hebben honderdduizend supporters. Ik weet niet wie hier achter zit, maar het is niet oké. Ik ben enorm teleurgesteld.”

Men spreekt soms van een stijlbreuk, maar op deze manier verliezen is imagogewijs ook een breuk met het verleden. Michael Verschueren

“We hebben na de vorige wedstrijd een platform gecreëerd om te spreken. Afspraken gemaakt met de supportersorganen om dingen uit te leggen. Zelfs vandaag gaven we nog een bericht vrij dat we ons uiterste best doen. Communiceren wordt nu nog moeilijker. Ik weet het niet. We probeerden alles te doen om nog vierde te worden, maar nu nemen bepaalde supporters dat af. Iedereen werkt hard om er iets van te maken. Ook de voorzitter. Men spreekt soms van een stijlbreuk, maar op deze manier verliezen is imagogewijs ook een breuk met het verleden. We moeten dringend de rangen sluiten en de geslagen wonden proberen te helen.”

“Ik ga er vanuit dat we deze wedstrijd gewoon zullen verliezen”, reageerde Michael Verschueren nog nadien. “Dit is een heel spijtige zaak. We hadden dit niet verwacht en weten niet wie erachter zit. We gaan dit zeker uitzoeken. De meerderheid van onze fans ziet dit ook totaal niet graag gebeuren.”