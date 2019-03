Michael Verschueren ambitieus play-off 1 in: “Iedereen zal rekening moeten houden met Anderlecht” Redactie

11 maart 2019

20u26

Bron: VTM Nieuws 0 Anderlecht Dankzij een 10 op 12 plaatste Anderlecht zich gisteravond voor Play-Off 1. Dan toch. Maar nu de druk van de ketel is, wil paars-wit daarvan profiteren om zijn slag te slaan.

Van die blamage zijn ze dan toch bespaard gebleven. Na veel bloed, zweet en tranen boekte Anderlecht via 2-0 tegen Kortrijk zijn ticket voor play-off 1. Voor de camera’s van VTM Nieuws toont algemeen manager Michael Verschueren zich voorzichtig en tegelijkertijd gezond ambitieus. “De druk is nu heel even weg, maar binnen drie weken zal die bij de start van play-off 1 weer opgevoerd worden. En dan zal iedereen rekening moeten houden met Anderlecht.”

“Want laat ons eerlijk zijn, we waren afgeschreven. De statistieken oogden historisch slecht, de commentaren waren slecht, het voetbal was niet goed. Maar nu zitten we in een stijgende lijn en we hopen dat we binnen enkele weken enkele sterkhouders recupereren (Trebel en Dimata, nvdr). Zo moeten we een frisser Anderlecht aan de start kunnen brengen. En dan kijken we wel waar we geraken”, besloot Verschueren junior.

