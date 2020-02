Michael Verschueren alles behalve onzeker over zijn job: “Denk niet dat er veel discussies zullen bestaan” JBE/ODBS

03 februari 2020

20u22

Bron: VTM NIEUWS 0

Michael Verschueren heeft er zware weken opzitten. De wintermercato was een cruciale test voor de sportief directeur van Anderlecht, zeker met de nieuwe CEO Karel Van Eetvelt straks boven hem. Maar zorgen maakt hij zich niet. “Ik heb met Karel al een aantal constructieve vergaderingen gehad. Ik voel helemaal geen onzekerheid over mijn job”, zegt hij bij VTM NIEUWS. “Kijk, de beste manier is te antwoorden met daden. Mijn taak bestaat erin spelers met meerwaarde te halen en op termijn sportieve successen te boeken, binnen onze filosofie met de jeugd. Zolang ik dat kan blijven doen en begin goed te doen, denk ik niet dat er veel discussies rond mijn functie zullen bestaan.”

Verschueren over Kompany, de kansen op play-off 1 en de nabije toekomst

Verschueren benadrukt ook zijn goeie relatie en samenwerking met Kompany. “Het is de bedoeling dat we dit project effectief tot in de details kunnen uitvoeren. Dat we zowel de jeugd enerzijds als de data anderzijds hun werk laten doen. In die context ben ik wel diegene die probeert dat zoveel mogelijk te beschermen. Op dat vlak vorm ik een sterke tandem met Vincent.” En over play-off 1: “We moeten 4 op 6 pakken in onze volgende twee matchen op Gent en Mechelen. Anders wordt het moeilijk.”

Michael Verschueren over de wintermercato:

Verschueren beoordeelt ook de transfers van paars-wit tijdens de wintermercato. “We mogen tevreden zijn met het resultaat. We hebben onze gewenste profielen kunnen halen. Murillo en Lawrence gaan op lange termijn een positieve bijdrage leveren en ook met Pjaca, die we nog een seizoen langer kunnen huren, zijn er veel mogelijkheden. Joveljic hebben we ondanks onderhandelen niet kunnen binnenhalen met een aankoopoptie, daarom hebben we op korte termijn gedacht.” Tot slot zet Verschueren nog de geplaagde medische staf van de club uit de wind.