Met dit systeem wil Coucke weer leven krijgen in Anderlecht en het stadion laten vollopen Niels Vleminckx

28 februari 2018

07u46 154 Anderlecht In de periode tussen zijn bod op Anderlecht (20 december 2017) en zijn eerste wedstrijd op de tribune (afgelopen zondag) won Coucke over álles informatie in. Zo ook over de lege plaatsen in de tribunes. Het is niet normaal dat een club als Anderlecht zijn kleine stadion niet helemaal gevuld krijgt. Daar wil Coucke iets aan doen.

"Het stadion was afgelopen zondag nochtans uitverkocht tegen Moeskroen", aldus Coucke in 'Extra Time'. "Dat er lege plaatsen waren, ligt aan het feit dat sommige van onze fans hun abonnement kopen om zo naar zeven, acht, tien, matchen per seizoen te komen kijken. Maar als ze niet komen, blijven die stoeltjes leeg. Daar wil ik iets aan doen."

Coucke lanceerde zelfs al een idee: "We kunnen abonnees vragen om op voorhand iets te laten weten als ze niet zullen komen. Dan kunnen wij hun plaats voor dié match opnieuw verkopen - waarbij bijvoorbeeld de helft van de prijs naar een door de abonnee te kiezen goed doel zou gaan. Abonnees die vijf keer niet komen opdagen zonder verwittigen, zouden niet meer in aanmerking komen om hun abonnement te vernieuwen."

Begin volgend seizoen

Directeur communicatie David Steegen bevestigt dat de club zo'n systeem op touw probeert te zetten. "Plus nog een massa andere ingrijpende zaken op vlak van fanbeleving. Details kan ik niet geven, maar we proberen ze vanaf het begin van volgend seizoen te kunnen implementeren."

ZO DEED HIJ HET BIJ KVO

Goedkopere abonnementen: na zijn intrede als voorzitter verlaagde Coucke de abonnementsprijzen van KV Oostende drastisch. De goedkoopste seizoenstickets kostten 99 euro in plaats van 200. Op die manier liep het stadion vol. Later werden de prijzen weer wat hoger.

Voetbal als evenement: Eén van de strategieën die Coucke samen met commercieel directeur Orlans hanteerde, was de nadruk op de sfeer voor én na de wedstrijd. Naar KVO gaan betekende veel meer dan de 90 minuten op het veld: het werd een evenement van vijf uur lang, met entertainment voor en na de wedstrijd. De fandag werd van de club naar het strand verplaatst.

BV's als uithangbord: Sinds Couckes heerschappij is Kamagurka zowat de officieuze ambassadeur van KVO. Maar nog veel meer BV's associeerden zich met de kustclub: de acteurs van 'Eigen Kweek', Arno, Martin Heylen... Geen club in België die zoveel bekende gezichten had.

Focus op vips: Coucke zette ook zwaar in op de zakenmensen in de businessloges. De visie is simpel: sponsors komen voor meer dan enkel de match, je moet ze een spektakel geven dat ze nergens anders kunnen beleven.

Zelf onder de verf: De ondernemer stroopte de mouwen ook zelf op: samen met toenmalig trainer Vanderbiest, sportief manager Luc Devroe en erevoorzitter Yves Lejaeghere schilderde Coucke de muren van het oude stadion.

Familiebeleving: Coucke lokte hele families naar de kust en organiseerde ook speciale acties om meer vrouwen in het stadion te krijgen. Zo organiseerde commercieel manager Orlans een 'Ladies Night' tegen AA Gent - een groot succes.

Stripverhaal en single: Ook los van wedstrijddagen zorgden Coucke en co voor entertainment. De club lanceerde een stripverhaal, waarin ook een tiental fans een gastrol kregen. KVO bracht - behalve 'Het is weer Couckenbak' - nog een single uit ('Jis doa wi').

