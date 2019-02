Met de groeten van Bayat: klacht Vanhaezebrouck bij licentiecommissie over uitblijven ontslagvergoeding kwam er niet zomaar Pieter-Jan Calcoen

08u43 0 Anderlecht Mogi Bayats aanvalslust richting RSCA is grenzeloos. Nu spoorde hij Hein Vanhaezebrouck aan om bij de licentiecommissie zijn beklag te doen omdat zijn ontslagvergoeding nog niet betaald is.

De licentiecommissie heeft een brief van Hein Vanhaezebrouck ontvangen. De ex-trainer van Anderlecht klaagde op die manier aan dat hij zijn ontslagvergoeding van ongeveer 1,5 miljoen euro nog niet gekregen heeft. Volgens RSCA handelde Hein in opdracht van Mogi Bayat, die paars-wit wil “koeioneren” - de voormalige huismakelaar liet eerder beslag leggen op een lopende rekening.

Feit is alvast dat er een hele voorgeschiedenis aan het protest van Vanhaezebrouck vooraf gaat. “De ontslagvergoeding van Hein is contractueel bepaald, die zal hij krijgen”, benadrukt operationeel manager Jo Van Biesbroeck. “Wel hebben we onderhandeld over de modaliteiten. Dat verliep constructief, tot Hein plots opperde om Mogi in het debat te betrekken. Gezien de verhoudingen met Bayat heb ik dat geweigerd.”

Paars-wit leeft op gespannen voet met Bayat na operatie-Propere Handen. Bayat is een sleutelfiguur in dat dossier, RSCA weigert hem sindsdien de 1,7 miljoen euro waar hij recht op heeft te betalen en wil niet meer met hem werken. In die optiek is het logisch dat Van Biesbroeck niet met hem rond de tafel wilde zitten. Vanhaezebrouck toonde begrip voor die houding en stelde daarom een advocaat aan. Alleen ging het om Jean-Philippe Mayence, raadsman van... Bayat.

Voor Van Biesbroeck was die keuze opmerkelijk, maar niet onoverkomelijk. Op de eerste afspraak meldde Mayence echter dat ook Bayat aanwezig zou zijn. Daarop schakelde RSCA zijn advocaat in. Het is nu aan Luc Deleu en Mayence om een oplossing uit te werken. “Maar Hein zal sowieso krijgen wat hij moet krijgen.” Anderlecht hoopt het dossier tegen eind februari afgerond te hebben.

Salaris altijd op tijd

Intussen maakt de recordkampioen ook werk van de betalingen aan de makelaars die op een transparante en correcte manier zakendoen. Begin maart zou dat in orde moeten zijn. Ook de kapitaalsverhoging van dertig miljoen euro is een kwestie van tijd. Van Biesbroeck ontkent dan ook dat er een liquiditeitsprobleem is in het Astridpark: “Er heeft nog nooit een speler zijn salaris laattijdig gekregen. De hele heisa gestuurd door Bayat vinden wij betreurenswaardig.”