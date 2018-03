Meer dan duizend wedstrijden in 22 jaar: Roger Vanden Stock uitgezwaaid op afscheidsreceptie DMM en JS

09 maart 2018

11u09 0 Anderlecht Na 22 jaar houdt Roger Vanden Stock (75) het voor bekeken als Anderlecht-voorzitter. Het clubcoryfee hield vandaag bij wijze van afscheid een receptie, voor ons het ideale moment om een blik te werpen op de cijfers achter meer dan twintig jaar voorzitterschap.

"Ik ga rusten", begon Vanden Stock zijn speech ter gelegenheid van zijn afscheidsreceptie als voorzitter van Anderlecht. "Ik wil op mijn leeftijd genieten met mijn vrouw, mijn kinderen en kleinkinderen. Je zal me de komende weken even niet meer in België zien."

"Ik ben begonnen met vier seizoenen zonder titel", maakte Vanden Stock zelf een round-up van de voorbije 22 jaar. "A fond heb ik meer dan een titel per twee seizoenen, als je kijkt met welke ploeg we toen speelden... Het doet pijn om afscheid te nemen, maar ook niet te veel. Het zat er al lang aan te komen. In 2014 dacht ik al oprecht aan mijn opvolging - zelfs voordien al."

"Ik wens mijn opvolger veel succes. Hopelijk evenveel succes als de familie VDS heeft gekend", verwijst de (bijna)-ex-voorzitter naar Marc Coucke. "Ik wens hem veel succes met míjn club." Vanden Stock begon in 1996 aan zijn ambtstermijn als 'président' bij Anderlecht. De zoon van Constant volgde toentertijd zijn vader op en mag nu -22 jaar later- pronken met een indrukwekkende prijzenkast. Wil nieuwbakken voorzitter Marc Coucke even goed doen, dan ligt er flink wat werk op de plank.

Palmares

10 landstitels (2000, 2001, 2004, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2017)

1 Belgische bekerwinst (2008)

9 Supercups (2000, 2001, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2017)

2 keer kwartfinalist in de Europa League (1997, 2017)

Meer dan duizend wedstrijden

Anderlecht speelde onder het bewind van de jongste Vanden Stock overigens meer dan duizend wedstrijd over alle competities samen. In 1073 partijen behaalde paars-wit 616 overwinningen. Anderlecht verloor 224 keer en speelde 233 maal gelijk. Het merendeel van die wedstrijden vond uiteraard plaats in de Jupiler Pro League. Van de 791 wedstrijden in de vaderlandse competitie wist Anderlecht er de afgelopen 22 jaar 485 te winnen. Een geslaagd rapport dus voor Vanden Stock, die ook in de Supercup meermaals mocht juichen. Van de 11 gespeelde wedstrijden won Anderlecht er 9. De (bijna-)ex-voorzitter kon daartegenover maar één bekerzege vieren, toch won paars-wit in het bekertoernooi wel 43 van zijn 71 wedstrijden.

1073 wedstrijden over alle competities heen (8 maart 2018)

616 zeges

224 nederlagen

233 gelijke spelen

791 wedstrijden in Jupiler Pro League

485 zeges

126 gelijke spelen

180 gelijke spelen

71 bekerwedstrijden

43 zeges

17 nederlagen

11 gelijke spelen

11 wedstrijden om de Belgische Supercup

9 zeges

2 nederlagen

200 Europese wedstrijden

Het Europese parcours onder Vanden Stock verliep dan weer met pieken en dalen. De nieuwe voorzitter begon in 1996/1997 meteen met een kwartfinale in de toenmalige UEFA-beker en in 2000/2001 bereikte Anderlecht zelfs de tweede ronde van de Champions League in een groep met Manchester United, PSV en Dinamo Kiev. Daarna vooral dieptepunten met onder meer het missen van kwalificatie tegen BATE Borisov en de vele verliespartijen in de groepsfase. Vorig jaar kwam er in de Europa League alsnog een mooi orgelpunt voor Vanden Stock, dat met een nieuwe kwartfinale tegen Manchester United.

36 voorrondewedstrijden in Champions League

18 zeges

10 nederlagen

8 gelijke spelen

66 wedstrijden in de Champions League

12 zeges

40 nederlagen

14 gelijke splen

44 wedstrijden in UEFA-beker (voormalige Europa League)

22 zeges

12 nederlagen

10 gelijke splen

54 wedstrijden in Europa League

27 zeges

17 nederlagen

10 gelijke spelen

231 spelers en 13 trainers

In 22 jaar tijd zag Vanden Stock ook heel wat volk komen en gaan in het Astridpark. Zo kende Anderlecht onder zijn bewind 13 trainers en stelde het 231 verschillende spelers op. Elk jaar ongeveer elf nieuwe namen dus bij Anderlecht, al valt dat in vergelijking met een pak andere clubs best mee.