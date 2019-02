Mbokani ziet gouden zet van Anderlecht: “Als diepe spits is het heel leuk om naast Bolasie te spelen” PJC

01 februari 2019

06u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Volgens Dieumerci Mbokani heeft Anderlecht een gouden zaak gedaan met de huur van Yannick Bolasie. “Hij heeft bovengemiddelde technische kwaliteiten en is ondanks zijn grootte erg snel”, aldus de Antwerp-spits, ook een Congolees.

“Yannick Bolasie is een echte versterking voor Anderlecht”, luidt het bij Dieumerci Mbokani. “Ik ken hem heel goed omdat ik met hem bij de Congolese nationale ploeg speelde. Hij heeft bovengemiddelde technische kwaliteiten en is ondanks zijn grootte erg snel. Hij is wel nog niet 100% fit nadat hij door zijn knieblessure een jaar aan de zijlijn stond, maar dat zal meer dan voldoende zijn voor de Jupiler Pro League.”

“Voor een diepe spits is het heel leuk om naast hem te spelen”, gaat de uitleg van Mbokani verder. “Je zal zien dat hij veel assists zal geven en dat hij er in juni bij zal zijn in de Africa Cup, waar ik ook hoop te spelen. Ik ben blij hem snel weer te kunnen ontmoeten in Brussel. We stoppen niet met berichten naar elkaar te sturen.”