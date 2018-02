Matías Suárez ziet terugkeer naar Anderlecht wel zitten: "De supporters hebben me hard gesteund en ik wil hen iets teruggeven" Mike De Beck

07 februari 2018

16u34

Bron: La Dernière Heure 47 Anderlecht Hoe gaat het nog met Matías Suárez? De man die grote sier maakte bij Anderlecht, en in 2011 ook de Gouden Schoen won, verdient nu zijn brood bij het Argentijnse Belgrano de Córdoba. La Dernière Heure zocht de 29-jarige Argentijn op in zijn thuisland. En wat blijkt: Suárez is Anderlecht nog lang niet vergeten.

In juli 2016 trok Suárez de deur in het Astridpark achter zich dicht. Bestemming: Córdoba. De Gouden Schoen van 2011 trok terug naar de heimat, maar Anderlecht speelt nog steeds in zijn achterhoofd. Hij wil er zelfs ooit terugkeren. "Ik zou graag terugkeren naar Anderlecht. Ik mis België", vertelde hij in La Dernière Heure.

"Ik wil opnieuw spelen bij Anderlecht zodat ik afscheid kan nemen van het Brusselse publiek." Suárez kreeg de kans niet om dat te doen toen hij naar Argentinië trok. "De supporters hebben me heel hard gesteund en ik wil hen teruggeven wat ze mij hebben gegeven tijdens al die jaren."

Toch is een transfer niet meteen aan de orde. "Op dit moment is het niet mogelijk. Gezien de personen die nu werken voor de club, lijkt het me moeilijk, voor redenen die niets met voetbal te maken hebben. Maar als die personen vertrekken... De verandering van voorzitter? Dat lijkt me perfect. Ik kan misschien terugkeren."

Het verhaal ging dat Suárez uit België vertrok uit schrik voor nieuwe aanslagen, maar dat zet de Argentijn zelf even recht. "Ik had problemen met Herman Van Holsbeeck en verschillende andere personen. Ik wou op die manier niet vertrekken, maar ik had geen andere keuze. Natuurlijk had ik voor mijn familie ook schrik voor de aanslagen, zoals iedereen. Maar dat was niet de hoofdreden van mijn vertrek." Keert Matías Suarez binnenkort terug naar Anderlecht? Het is een verhaal dat ongetwijfeld nog niet helemaal geschreven is.