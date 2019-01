Matías Suárez moet Anderlecht 1,4 miljoen euro na contractbreuk wegens “terreurdreiging” PJC

25 januari 2019

Gevonden geld. Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) heeft de schatbewaarder van Anderlecht een glimlach op het gezicht bezorgd. Het heeft Matías Suárez (30) en entourage en de Argentijnse club Belgrano veroordeeld tot de betaling van 1,4 miljoen euro aan paars-wit. Dit nadat de voormalige Gouden Schoen in 2016 eenzijdig zijn contract verbroken had omwille van “terreurdreiging”. De FIFA gaf daarvoor al eens een boete van 500.000 euro, Anderlecht ging toen in beroep en wordt daarin nu gevolgd door het TAS. In principe kunnen de Argentijnen nog in cassatie gaan. De kans dat dat gebeurt, is evenwel klein - het is een dure procedure en in de gegeven omstandigheden een verloren zaak. Voor Suárez was het nieuws alvast een domper op wat een heuglijke dag moest worden: de aanvaller legde gisteren medische testen af bij topclub River Plate, dat ongeveer 2,7 miljoen euro voor hem betaalt.