Materiaalman ‘Jeanke’ zet stevig feestje in gang in Anderlechtse kleedkamer GVS

26 september 2019

En of de zege deugd deed. Anderlecht boekte in de Croky Cup haar tweede zege onder Vincent Kompany, en daar hoorde achteraf een feestje bij. Naar goeder gewoonte nam materiaalman Jean De Bock - ‘Jeanke’ voor de vrienden - het heft in handen om de kleedkamer op stelten ze zetten. Kompany keek toe vanop de achtergrond en Saelemaekers en Sambi Lokonga voelden de benen kriebelen, zo leren de beelden ons die middenvelder Michel Vlap op Instagram verspreidde.