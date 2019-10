Marco Kana: zeven weetjes over zevende jongste doelpuntenmaker ooit bij Anderlecht PJC

22 oktober 2019

1. Sinds zijn zesde op Neerpede

“Gescoord voor de club van mijn hart. Wat een dag.” Het waren geen holle woorden van Marco Kana na zijn kopbaldoelpunt tegen STVV. De Belg met Congolese roots speelt sinds zijn zesde bij Anderlecht. Men beschouwde Kana niet als het allergrootste talent van zijn lichting, maar tegelijk stond hij nooit ter discussie bij evaluaties.

2. Mollig als kind

Zijn kinderfoto’s bewijzen het: Kana was eerder mollig als kind. Niet dat dat ooit als problematisch ervaren werd op Anderlecht - ‘t is ook niet dat hij overgewicht had -, maar het ontlokte de tegenstanders soms wel venijnige opmerkingen. Toen Kana in zijn puberteit een groeischeut kreeg, was de molligheid op slag weg.

3. Opgeleid als middenvelder

Niemand binnen Anderlecht of in zijn entourage die nú al een doorbraak verwacht had. Vooral niet als centrale verdediger. Paars-wit leidde Kana immers op als defensieve middenvelder. Analisten twijfelen of hij achterin een grote toekomst heeft. Kana meet slechts iets meer dan 1.80 meter, wat in de defensie allerminst een voordeel is, ondanks die prima detente.

4. Leidersfiguur

Het is geen toeval dat-ie zo vaak de kapiteinsband droeg. Zelfs bij de U18, waar zijn ploegmaats één jaar ouder waren, en bij de Belgische U17. Kana wordt geroemd om zijn leiderskwaliteiten.

5. Getolkt voor Martínez

Het is een filmpje dat viraal ging. Toen bondscoach Roberto Martínez de U17 toesprak in het Engels, speelde Kana voor tolk. Hij vertaalde alles wat Martínez vertelde naar het Frans en het Nederlands. Kana is perfect drietalig. Hij is opgevoed in het Frans, maar volgt school in het Nederlands. Daar behaalt hij overigens uitstekende resultaten.

6. Verward met Vranjes

Logisch dat de speaker op Moeskroen het even niet meer wist. Toen Kana er op speeldag twee voor het eerst de bank haalde (en inviel), stond de naam... Ognjen Vranjes op het wedstrijdblad. Die verwarring was een gevolg van Kana’s rugnummer. Hij speelt met 55 op het shirt, net als Vranjes vorig seizoen.

7. Standard geweigerd

Een kansloze poging. Standard en het Franse Lille hebben tevergeefs geprobeerd om Kana weg te plukken bij Anderlecht. De club wist de speler evenwel aan zich te binden door hem op zijn zestiende een meerjarig profcontract te laten tekenen. (PJC)

