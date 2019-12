Marc Coucke zit enkele dagen na het debacle in Oostende gewoon weer in de tribune op Le Canonnier Redactie

05 december 2019

Na een zondag in mineur op ex-club Oostende heeft Marc Coucke zich opnieuw laten zien op de tribunes van een voetbalstadion. De miljonair verscheen rond 20u in Le Canonnier om de bekermatch tussen Anderlecht en Moeskroen te volgen. Dat aan de zijde van Michael Verschueren.

Het is het eerste optreden van Coucke sinds het debacle in Oostende. De Anderlecht-voorzitter verscheen vorig weekend na een clash met KVO-voorzitter Dierckens niet op zijn zitje in de Versluys Arena en verkoos de wedstrijd toen in de kleedkamers te bekijken. Daar werd hij - in lijn met het reglement - gevraagd de ruimte te verlaten. Coucke verliet daarop nog voor de rust het stadion.