Exclusief voor abonnees Marc Coucke spreekt voor het eerst dit seizoen: “We willen niet stunten. We willen doen wat juist is” Pieter-Jan Calcoen

12 augustus 2019

06u00 2 Anderlecht Valse start of een uithaal van Roger Vanden Stock? F*ck it, denkt Marc Coucke. De voorzitter van Anderlecht spreekt voor het eerst dit seizoen. “We zijn super bezig.”

Dat hij niet panikeert, benadrukt Marc Coucke middenin het telefoongesprek. “Of het over twee dagen, twee maanden of twee jaar zal zijn dat we opnieuw succesvol zijn, dat weet ik niet. Niemand kan dat inschatten, denk ik. Maar wat wel zeker is, is dat dit de juiste weg is.”

Met gisteren dus een nieuwe aanwinst die binnen ‘de visie’ past: Nacer Chadli. “Onze jeugd is top”, vertelt Coucke. “Jean (Kindermans, hoofd van de academie, red.) en zijn team leveren goed werk. Ik ben er heilig van overtuigd dat wij de Duivels van de toekomst aan het produceren zijn. We zijn supergoed bezig. Alleen hebben de jongeren ervaren spelers zoals Chadli rond zich nodig. Om zich optimaal te ontwikkelen is dat een must – je kunt van die kerels niet verwachten dat ze ineens alles perfect doen op het hoogste niveau. Daarom halen we ‘stunts’, zoals jij het noemt. Maar we willen niet stunten. We willen doen wat juist is.”

