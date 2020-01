Marc Coucke spreekt: “Neen, ik heb er nooit aan gedacht om ermee te kappen” NVK/JBE/GDB/DMM

10 januari 2020

15u14 8 Anderlecht Marc Coucke heeft gesproken. De voorzitter van Anderlecht deed dat voor onze camera in San Pedro del Pinatar. In een gesprek met Gilles De Bilde had hij het over de situatie bij Anderlecht. Over de rode cijfers, de perceptie en Europees voetbal.

Marc Coucke over Europees voetbal

“Het is duidelijk dat ons niveau in de tweede helft van het seizoen omhoog zal moeten gaan. Waar we dan eindigen, dat zien we wel. Maar mijn gevoel is dat het een enorme meerwaarde zou zijn voor dit team, voor deze jonge spelers, voor de hele clúb, als we volgend jaar Europees voetbal zouden spelen. Op welke wijze ook.”

Marc Coucke over de open brief

“Dat was zeker geen vlucht vooruit. In België wordt vaak één zin uit een tekst wordt gehaald en uitvergroot. Daar geven dan 27 analisten, specialisten en columnisten hun gedacht over. Ik weet ook niet of de verontwaardiging over die open brief zo breed zat. Je zag dat de eerste reacties overwegend positief waren. Daarna kregen we de ganse pers op ons dak en dan gingen mensen het anders zien.”

Marc Coucke over het overgangsjaar

“Overgangsjaar, ik haat dat woord zo fel. Maar als je puur naar het voorbije jaar kijkt, dan was het geen overgangsjaar. Wel een verloren jaar. Je hebt soms in bedrijven dat je een tegenvaller hebt en waar je moet bijschaven, maar waarin je wel de juiste richting uitgaat. Dat gevoel heb ik bij Anderlecht ook. Door omstandigheden duurt het wat langer, maar we mogen niet afwijken van het traject dat we voor ogen hebben.”

Marc Coucke over stoppen

“Ik heb er nooit aan gedacht om ermee te kappen. Absoluut niet. Het is ongelofelijk hoeveel mensen nu hopen dat deze club er weer bovenop komt en terug komt waar ze verdient te zijn. Al zijn er ook nooit zoveel mensen geweest die er plezier in hebben wanneer we nog eens verloren hebben.”

Marc Coucke over de rode cijfers

“Of ik dat verlies van 27 miljoen euro zag aankomen? Natuurlijk. Wij hebben twee jaar geleden de grootste kapitaalverhoging in de geschiedenis van het Belgisch voetbal gedaan. We hebben vorig jaar fel geïnvesteerd in nieuwe spelers. We hebben dat dit jaar opnieuw gedaan. Als het dan opnieuw niet lukt, en dan spreek ik over volgend seizoen, is het duidelijk dat we het op een andere manier zullen moeten aanpakken. En dat financiële, ach. Als we een speler kunnen verkopen voor een topbedrag, ziet dat er meteen helemaal anders uit.”

Marc Coucke over de transferperiode

“Dat is de verantwoordelijkheid van de mensen die de transfers doen. Ja, er zullen nog zaken gebeuren in deze transferperiode. Neen, ik ga daar nu geen info over geven.”

Marc Coucke over perceptie

“We zijn veruit de club met het hoogst aantal jongeren, het hoogst aantal Belgen en het hoogst aantal zelf opgeleide spelers in onze opstelling. De grootste club van het land heeft daarin het voorbeeld. Dan verschiet ik als ik zie hoe weinig dat belicht wordt. Volgens mij is dat de weg waar het Belgische voetbal naartoe moet.”