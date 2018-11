Marc Coucke over snelle Europese exit Anderlecht: “Ik houd hier een slecht gevoel aan over” PJC

09 november 2018

Marc Coucke keek vanochtend op de luchthaven van Istanbul terug op de snelle exit van Anderlecht op het Europese toneel. “Ik houd hier een slecht gevoel aan over”, aldus de RSCA-voorzitter. “Ik dacht dat we zouden overwinteren als we hadden gewonnen tegen Fenerbahçe. Het was zeventig minuten niet slecht, het is ook niet hier dat we het weggegooid hebben.”

Waarna Coucke de voorbije maanden nog eens overliep, een periode waarin de prestatiecurve van Anderlecht voortdurend kwakkelde. “Wat we brengen, is onvoldoende voor deze club”, aldus Coucke. “De supporters verdienen beter. We hadden meer verwacht van deze kern, zeker na de eerste speeldagen. We moeten nu analyseren wat er de voorbije maanden is foutgegaan. Maar eerst moeten we er alles aan doen om te winnen tegen AA Gent. Dan is de balans in de competitie oké, het totaalbeeld is echter minder fraai.”