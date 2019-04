Manager Sanneh, die Anderlecht tot dusver 800.000 per match kostte: “Misschien is het tijd om te vertrekken” Pieter-Jan Calcoen

30 april 2019

08u16 0 Anderlecht Enkel verliezers. Acht miljoen euro heeft RSCA voor Bubacarr Sanneh (24) betaald, maar tegen Club zat hij zelfs niet op de bank. Zijn makelaar denkt hardop aan een transfer.

Tien wedstrijden gespeeld: dat is de balans van Bubacarr Sanneh in de competitie. Omgerekend kost de Gambiaanse verdediger de recordkampioen dus 800.000 euro per match - een waanzinnig bedrag. Echt overtuigen deed de duurste aanwinst van de Belgische competitie dit seizoen nog niet, maar in deze play-offs zijn zijn statistieken wel héél pover: 18 minuten gespeeld. En tegen Antwerp op speeldag drie en Club Brugge zondag niet eens in de selectie.

Hij is steeds professioneel. En geeft alles op training. Wel, dan zou hij tenminste een uitleg moeten krijgen als de coach niet op hem rekent. Ik snap niet dat Anderlecht hem zo links laat liggen Modou Lamin Beyai, één van de makelaars van Sanneh

‘t Is triestig, vindt ook Modou Lamin Beyai, één van de makelaars van Sanneh. “Bubacarr verdient dit niet”, klinkt het. “Hij is steeds professioneel. En geeft alles op training. Wel, dan zou hij tenminste een uitleg moeten krijgen als de coach niet op hem rekent. Ik snap niet dat Anderlecht hem zo links laat liggen? Ze hebben in de zomer per slot van rekening een forse som aan Buba uitgegeven. Waarom krijgt hij dan geen kans? Ik ben verrast.”

Beyai trekt ook grote ogen als het gaat over het welles-nietesspelletje dat over zijn poulain aan de gang is. Zo vertelde voorzitter Marc Coucke dat ze Sanneh louter aangetrokken hebben omdat ex-coach Hein Vanhaezebrouck doordrukte. “Ontgoochelend”, noemt Beyai Couckes uitspraken. “Ze zijn bovendien niet waar. Héél Anderlecht stond achter de beslissing om Buba te halen, ook meneer Coucke. Waarom zegt hij dan zulke dingen? We praten niet over een pak koekjes, hé, wel over een mens van vlees en bloed. Dit geeft ons niet het gevoel dat Anderlecht nog gelooft in Buba. En zeggen dat we er zo van overtuigd waren dat de keuze voor Anderlecht de juiste was. Er was een plan...”

Uitleenbeurt?

Dat heeft de clan-Sanneh nu ook: vertrekken. “Misschien is het wel tijd om te gaan”, zegt men. “In déze omstandigheden heeft niemand er iets aan. Desnoods op uitleenbasis.” Maar of dat zal lukken? Op Anderlecht klinkt het dat zij absoluut niét de intentie hebben om afscheid te nemen van Sanneh. Bedoeling is om met hem de voorbereiding te starten en pas nadien een oordeel te vellen. Het valt af te wachten of de speler zelf zo lang wil wachten.

Voor zij die zich de vraag stelden waarom Sanneh in de winter al niet andere oorden opzocht: dat kon toen niet. De international had immers ook al voor Midtjylland gespeeld en je mag per seizoen maar voor twee clubs in actie komen.