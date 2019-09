Exclusief voor abonnees Makelaars en medewerkers zagen Herman Van Holsbeeck de laatste jaren veranderen: “Een verschil van dag en nacht” Rudy Nuyens

12 september 2019

19u47 0 Belgisch voetbal Sinds hij het roer vanaf 2004 helemaal in handen kreeg, zette Herman Van Holsbeeck Anderlecht weer op de kaart met zeven landstitels — één per twee jaar van zijn ambtstermijn. Maar insiders zagen de general manager van Anderlecht de laatste jaren veranderen.

“Laat het gerecht zijn werk doen.” Dat waren de laatste woorden van Herman Van Holsbeeck toen we hem woensdag belden in verband met de aanhouding van Christophe Henrotay, de makelaar waarmee Van Holsbeeck de voorbije jaren behoorlijk wat transfers realiseerde. De gewezen manager van Anderlecht straalde een gerust geweten uit, maar werd 12 uur later zelf opgepakt. Een triest einde van een verhaal dat ruim vijftien jaar geleden zo mooi begon.

