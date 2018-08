Makelaar Anderlecht-target Niakaté: "Transfer gaat niet door" Pieter-Jan Calcoen

21 augustus 2018

13u15 0 Anderlecht Dan toch geen extra verdediger voor Anderlecht. "De transfer van Sikou Niakaté gaat niet door", zegt zijn makelaar. Naar de reden is het gissen.

Vreemd verhaal. Gisteren leek niets een overgang van Sikou Niakaté van Valenciennes naar Anderlecht in de weg te staan. Er was een akkoord tussen beide clubs over een transfersom van 3 miljoen euro plus bonussen voor de 19-jarige speler en ook met de verdediger zelf waren de gesprekken vergevorderd. Hij kon voor vijf jaar tekenen bij RSCA, het was enkel wachten op de officialisering, zo leek het.

Nu zit er echter in kink in de kabel. "De transfer gaat niet door", zegt Housseimi Niakaté, de makelaar van Sikou. Kwatongen beweren dat de Franse jeugdinternational faalde voor zijn medische testen, maar dat wordt binnen Anderlecht ontkend. Ook Housseimi Niakaté veegt dat verhaal van tafel: "Mijn speler is fit, we hebben gewoon geen akkoord gevonden en dus keren we terug naar Valenciennes." Bizar, want een dag eerder zei diezelfde Housseimi dat "alles in orde zou komen".

Voor paars-wit, dat krap zit in de verdedigers, is het afspringen van de deal wel een tegenvaller. Sowieso is het nog steeds de intentie van Anderlecht om de Gambiaan Bubacarr Sanneh (23) weg te kapen bij het Deense Midtjylland.