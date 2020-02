Luckassen: “Op voorhand voor iedereen kansloos, en dan leggen we zo’n pot op de mat” KDW/GVS

08 februari 2020

Derrick Luckassen was tevreden over het spel van zijn Anderlecht-collega’s. “We kunnen ons bij de draw neerleggen. Al zat er wel meer in. We waren in bepaalde fases de betere ploeg, dus dit konden drie belangrijke punten worden. Maar we waren voor iedereen op voorhand kansloos in deze match, en dan leggen we zo’n pot op de match. Play-off 1? Iedereen hoopt en gelooft er nog in.”